Ulaştırma Bakanı Uraloğlu, İNTES İftar Programı'nda Projeleri ve Yenilikleri Duyurdu

Bakan Uraloğlu, İNTES Geleneksel İftar Programı'nda Konuştu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye İnşaat Sanayicileri İşveren Sendikası (İNTES) Geleneksel İftar Programı'nda dikkat çekici açıklamalarda bulundu. Uraloğlu, Türkiye'nin yap-işlet-devret projeleri konusundaki çalışmalarına değinerek, "Bugün Bakanlığımızın irili ufaklı 71 projesi var. Bu projelerden 15 veya 16'sının büyük projeler olduğunu söyleyebilirim," ifadelerini kullandı.

Projelerin Maliyeti Arttı

Yap-işlet-devret projelerinin maliyetleri hakkında bilgi veren Uraloğlu, "Bu projeleri gerçekleştirdiğimiz dönemdeki yatırım maliyetleri 51 milyar dolar iken, bugün bu rakam 83 milyar dolar olarak karşımıza çıkıyor. Yapılan işin yerini hiçbir şey tutamaz," dedi.

Geçmiş ve Gelecek Yatırımları

Bakan Uraloğlu, konuşmasında 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 110. yıl dönümünü de yad ederek, tüm şehitlere rahmet diledi. Son 23 yıllık süredeki projelerin Türkiye'nin her köşesine dokunduğunu vurgulayan Uraloğlu, "Ulaştırmaya baktığımızda, 290,4 milyar dolarlık yatırım yaptığımızı belirtmek isterim," dedi.

Özel Sektörün Rolü

Uraloğlu, özel sektörün Türkiye'nin ulaşım alanındaki gelişimine katkıda bulunduğunu ifade ederek, "Karayolları, eğitim ve firma yetiştirme anlamında çok önemli bir ocaktır. Müteahhitlik sektöründeki birçok firma buradan yetişiyor ve dünya genelinde projeler yönetiyorlar," şeklinde konuştu.

Rekabet ve Eleştiriler

İş makineleri ihracatında 100'ü aşkın ülke ile çalışma gerçekleştirdiklerini kaydeden Uraloğlu, yurt dışında iş yapan firmaların teminat mektubu sorununa da odaklandıklarını belirtti. Destekleyici olabilecek eleştirileri kabul ettiklerini fakat sadece muhalefet amaçlı eleştirilere itibar edilmemesi gerektiğini vurguladı.

Ulaştırma Alanındaki Başarılar

Türkiye'de ulaştırma sektöründe birçok projeye imza atıldığını belirten Uraloğlu, havalimanı sayısının 26'dan 58'e çıktığını, hava yolu ile seyahat eden yolcu sayısının ise 34 milyondan 230 milyona çıkardığını hatırlattı. TÜRKSAT 6A uydusunun üretimi ile dünyanın uydu üreten 11 ülkesinden biri olunduğunu ekledi.

Çalışmalara Devam Edilecek

Abdulkadir Uraloğlu, özel sektörle birlikte yapacakları projelerde daha çok yol kat edeceklerini belirtirken, "Duruşumuzu bozmadan dünyada pek çok iş yaparak çalışmalarımıza devam edeceğiz," diye ekledi.

Programda ayrıca İNTES Başkanı Celal Koloğlu, Karayolları Genel Müdürü Ahmet Gülşen, Kamu İhale Kurumu Başkanı Hamdi Güleç, Ankara Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Seyit Ardıç ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yüksek Fen Kurulu Başkanı Ertan Yetim de yer aldı.