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Ulaştırma Bakanı Uraloğlu, İstanbul'da Kış Mücadelesini İnceledi

Bakan Uraloğlu, İstanbul'daki karla mücadele çalışmalarıyla ilgili olarak 599 araçla 7/24 hizmet verdiklerini açıkladı.

Yayın Tarihi: 12.02.2025 23:04
Güncelleme Tarihi: 12.02.2025 23:04
Ulaştırma Bakanı Uraloğlu, İstanbul'da Kış Mücadelesini İnceledi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, İstanbul'daki Karla Mücadele Çalışmalarını Denetledi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul'da kış şartları nedeniyle gerçekleştirilen karla mücadele faaliyetlerini yerinde inceledi. Uraloğlu, Gaziosmanpaşa Bakım ve İşletme Şefliği'nde alınan önlemler hakkında bilgi aldı ve çalışanlarla sohbet etti.

Bakan Uraloğlu, “Çalışanlarımız 7/24 vatandaşların mağdur olmaması için gerekli ekipmanla hazır durumda” dedi. Yollarda meydana gelebilecek aksaklıkların önlenmesi için yoğun çaba gösterdiklerini belirtti.

İstanbul'un Yoğun Noktalarındaki Mücadele

Uraloğlu, İstanbul'un günlük ortalama 200-240 bin aracın geçtiği bu yoğun bölgede, “Gaziosmanpaşa Bakım ve İşletme Şefliği'nin sorumluluğunda bulunduğumuz bölge, İstanbul'un en yoğun yeridir” şeklinde açıklamalarda bulundu.

İstanbul'da kar ve buzla mücadele çalışmaları kapsamında yaklaşık 599 araç ile sürekli bir çalışma yürütüldüğünü belirten Uraloğlu, “Yeterince tuz ve kritik yol kesimlerinde kullandığımız çözeltiyi stoklayarak önlemler alıyoruz” ifadelerini kullandı.

Vatandaşlardan Beklenti

Bakan Uraloğlu, vatandaşlardan kış lastiği takmalarını ve trafikte dikkatli olmalarını beklediklerini vurgulayarak, “Trafiği yakından takip etmeleri ve uyarılarımıza uyarak seyahat etmelerini istiyoruz” dedi.

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