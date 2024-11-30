Ulaştırma Bakanı Uraloğlu, Kadın Şoförlere Destek Vurgusu Yaptı

Ulaştırma Bakanı Uraloğlu, Kadın Şoförlerin Önemi Üzerine Konuştu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Dünya Şoförler Günü etkinlikleri kapsamında Uluslararası Nakliyeciler Derneğini (UND) ziyaret ederek, kadın tır şoförleri ile bir araya geldi. Burada yaptığı konuşmada, "Mesleklerin cinsiyeti yoktur. Artık kadın şoförler sektörün ayrılmaz bir parçası haline geldi. Sektörümüzü destekleme kararı aldık," dedi.

Türkiye'nin Stratejik Konumu

Uraloğlu, Türkiye'nin ulaşım ve lojistik sektörünün, küresel ekonomi ve uluslararası ticaretin temeli olduğuna dikkat çekti. "Asya, Avrupa ve Afrika'nın kesişim noktasındayız; bu eşsiz konumun sunduğu potansiyelden en üst seviyede yararlanmaya çalışıyoruz," diyerek, son 22 yılda büyük mesafeler kat ettiklerini belirtti.

Artan Taşımacılık Verileri

Bakan, "Bugün, üç kıtada 70'e yakın ülkeye kara yolu ile taşıma gerçekleştiriyoruz. Pandemi sonrası, uluslararası taşıma belgesi alan firma sayısında %80, taşıt sayısında ise %46 artış görülüyor," diye ekledi. Türkiye'nin, her yıl kara yolu ile gerçekleştirilen ihracatının %33'ü olduğunu vurguladı.

Yeni Taşıma Pazarları ve Anlaşmalar

Uraloğlu, yeni taşıma pazarları oluşturmanın öncelikli politikaları arasında yer aldığını belirtti. "Çin ile Karayolu Taşımacılığı Anlaşması yürürlüğe girdi ve 2024'te deneme taşımalara başlayacağız," dedi. Bunun yanı sıra, Katar ile de kara yolu taşımacılığı anlaşması imzaladıklarını aktardı.

Kadın Sürücülere Verilen Önem

Bakanlık olarak, özellikle kadınların sektörde daha fazla yer almasının önemine değinen Uraloğlu, "Kadınlar sadece aile yapısının değil, ülkemizin en büyük değeridir," dedi. Kadın şoför istihdam eden sektörleri destekleyeceklerini müjdeleyen Uraloğlu, yeni tır parkı projeleriyle de bu durumu güçlendireceklerini sözlerine ekledi.

Sonuç

Uraloğlu, kadın tır şoförlerinin sektörde yeni bir soluk getireceğine ve daha verimli bir taşımacılık anlayışının gelişimine katkı sağlayacaklarına inandığını belirtti. Bakan, etkinlik sonunda kadın tır şoförleri ile aile fotoğrafı çektirdi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.