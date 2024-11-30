DOLAR
34,68 0%
EURO
36,73 -0,01%
ALTIN
2.960,57 0%
BITCOIN
3.336.932,3 1,12%

Ulaştırma Bakanı Uraloğlu, Kadın Şoförlere Destek Vurgusu Yaptı

Bakan Uraloğlu, kadın şoförlerin sektördeki önemini vurgulayarak, destekleme taahhüdünde bulundu.

Yayın Tarihi: 30.11.2024 12:00
Güncelleme Tarihi: 30.11.2024 12:00
Ulaştırma Bakanı Uraloğlu, Kadın Şoförlere Destek Vurgusu Yaptı

Ulaştırma Bakanı Uraloğlu, Kadın Şoförlerin Önemi Üzerine Konuştu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Dünya Şoförler Günü etkinlikleri kapsamında Uluslararası Nakliyeciler Derneğini (UND) ziyaret ederek, kadın tır şoförleri ile bir araya geldi. Burada yaptığı konuşmada, "Mesleklerin cinsiyeti yoktur. Artık kadın şoförler sektörün ayrılmaz bir parçası haline geldi. Sektörümüzü destekleme kararı aldık," dedi.

Türkiye'nin Stratejik Konumu

Uraloğlu, Türkiye'nin ulaşım ve lojistik sektörünün, küresel ekonomi ve uluslararası ticaretin temeli olduğuna dikkat çekti. "Asya, Avrupa ve Afrika'nın kesişim noktasındayız; bu eşsiz konumun sunduğu potansiyelden en üst seviyede yararlanmaya çalışıyoruz," diyerek, son 22 yılda büyük mesafeler kat ettiklerini belirtti.

Artan Taşımacılık Verileri

Bakan, "Bugün, üç kıtada 70'e yakın ülkeye kara yolu ile taşıma gerçekleştiriyoruz. Pandemi sonrası, uluslararası taşıma belgesi alan firma sayısında %80, taşıt sayısında ise %46 artış görülüyor," diye ekledi. Türkiye'nin, her yıl kara yolu ile gerçekleştirilen ihracatının %33'ü olduğunu vurguladı.

Yeni Taşıma Pazarları ve Anlaşmalar

Uraloğlu, yeni taşıma pazarları oluşturmanın öncelikli politikaları arasında yer aldığını belirtti. "Çin ile Karayolu Taşımacılığı Anlaşması yürürlüğe girdi ve 2024'te deneme taşımalara başlayacağız," dedi. Bunun yanı sıra, Katar ile de kara yolu taşımacılığı anlaşması imzaladıklarını aktardı.

Kadın Sürücülere Verilen Önem

Bakanlık olarak, özellikle kadınların sektörde daha fazla yer almasının önemine değinen Uraloğlu, "Kadınlar sadece aile yapısının değil, ülkemizin en büyük değeridir," dedi. Kadın şoför istihdam eden sektörleri destekleyeceklerini müjdeleyen Uraloğlu, yeni tır parkı projeleriyle de bu durumu güçlendireceklerini sözlerine ekledi.

Sonuç

Uraloğlu, kadın tır şoförlerinin sektörde yeni bir soluk getireceğine ve daha verimli bir taşımacılık anlayışının gelişimine katkı sağlayacaklarına inandığını belirtti. Bakan, etkinlik sonunda kadın tır şoförleri ile aile fotoğrafı çektirdi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

İLGİLİ HABERLER

O bankadan kısa süreli taşıt kredisi teklifi! 30 ay için faizler düştü de düştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan vergi indirimi müjdesi! Özellikle MTV ödeyenler yaşayacak

2025 Kışında 3600 TL Destek ile Isınma Sorununa Çözüm

2025’te evi olana kabusu yaşatacak gelişme! Ev alıp satmak bile hayal olacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
10. Dünya Helal Zirvesi'nde Türkiye-Yemen İş Forumu Gerçekleştirildi
2
ICT Investment, Gambiya ile Stratejik İşbirliği Projelerine Başladı
3
Kamu bankası başvuran müşterilerine 7 bin 500 TL ödeyecek! Sadece 15 gün geçerli
4
ABD'de Petrol Sondaj Kulesi Sayısı Düşüşte: Yeni Veriler Açıklandı
5
THY'den BIST Katılım Endeksi Açıklaması: Yer Almayacak
6
ESİAD Başkanı Zorlu: Çinli Yatırımlar Manisa İçin Umut Verici

Asgari ücrete yeşil ışık yandı! 24.000 TL’yi de geçecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan vergi indirimi müjdesi! Özellikle MTV ödeyenler yaşayacak

Son defa zamsız doğalgaz tarifesi devrede! 2025’e girmeden o açıklama geldi

Emeklilikte son şans açıklandı! Borçlanmalarda asgari ödeme dönemine girildi

2025’te evi olana kabusu yaşatacak gelişme! Ev alıp satmak bile hayal olacak

O bankadan kısa süreli taşıt kredisi teklifi! 30 ay için faizler düştü de düştü

4 gün içinde başvuranın 2 iş gününe hesabına 750 TL yatacak!

2025 Kışında 3600 TL Destek ile Isınma Sorununa Çözüm

Yeniyıla kadar bitecek olan destekten haber var! O Tarih uzatıldı

Devlet Milyonların Borcunu Silecek: Yeni Af Düzenlemesi Yolda!

Milyonlara müjde! Yılbaşı ikramiyesi ödemesi kesinleşti: Tarih verildi

Aile Bakanlığı’ndan 2025’te kredi desteği müjdesi! Binlerce kişiye daha faizsiz verilecek