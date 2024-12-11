Ulaştırma Bakanı Uraloğlu'ndan Çocukları Koruma Yasal Düzenlemesi Çağrısı

Ulaştırma Bakanı Uraloğlu'ndan Çocukları Koruma Çağrısı

TBMM Genel Kurulu'nda, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 2025 yılı bütçesine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Dijital Dünyanın Tehditleri

Uraloğlu, sosyal medya ve online oyunların çocuklar üzerindeki olumsuz etkilerine dikkat çekerek, "Dijital dünya, özellikle çocuklarımızı 'popülerlik', 'beğeni' ve 'izlenme-görüntülenme sayısı' gibi kavramlarla tehdit ediyor" dedi. 16 yaş altındaki çocukların korunması amacıyla yasal düzenlemelerin zorunlu hale geldiğini vurguladı.

Ulaştırmanın Geleceği ve Yatırımlar

Bakan Uraloğlu, ulaşım ve iletişim alanında son 22 yılda önemli projelere imza atıldığını belirtti. "Ülkeye çağ atlatacak projelerle insan ve çevre odaklı, akıllı ve entegre ulaştırma sistemleri hedefliyoruz" dedi. Uraloğlu, karbon emisyonunu azaltmayı ve çevreye duyarlı projeler geliştirmeyi önceliklendirdiklerini açıkladı.

Proje Hedefleri ve Yatırımlar

2028 yılına kadar lojistik merkez sayısını 25'e çıkaracaklarının altını çizen Uraloğlu, "2025'te Kayseri, Niğde ve Sivas lojistik merkezlerini açacağız. Ayrıca demirgah hattımızı elektrikli ve sinyalli hale getireceğiz" dedi. 1015 kilometrelik kent içi raylı sistem hattının yapımının hızla sürdüğünü belirtti.

Havalimanı ve Denizcilik Yatırımları

Uraloğlu, hava yolu taşımacılığında önemli gelişmeler sağlandığını, havalimanı sayısının 58'e, hava yolu terminal kapasitesinin ise 347 milyona çıkarıldığını ifade etti. Ayrıca, denizcilik alanında da yeni projelerle 2025'te Aydıncık, Gazipaşa ve Demre yat limanının üst yapı projelerinin tamamlanacağını dile getirdi.

Uzayda Güçlü Bir Türkiye

Uzay çalışmalarına da değinen Uraloğlu, “TÜRKSAT 6A'nın uzaya gönderilmesiyle Türkiye'nin uzay alanındaki varlığını pekiştiriyoruz" dedi. Bu yıl içinde Türkiye Kart'ı 18 ilde hayata geçireceklerini açıkladı.

Çocukların Geleceği İçin Birlikte Hareket Etmeliyiz

Uraloğlu, "Sosyal medya okur yazarlığını artırmak için önlikli yasal düzenlemeler yapmalıyız. Yüce Meclisimizden bu konuda destek bekliyoruz" diyerek, özellikle çocukların güvenli bir dijital dünya için birlikte hareket etmenin önemini vurguladı.

Uraloğlu, ulaşımın ve iletişimin ekonomik kalkınmanın temeli olduğunu belirterek, Türkiye'nin geleceğine yönelik yaptıkları yatırımlarla durmaksızın çalışmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.