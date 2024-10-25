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Ulaştırma Bakanı Uraloğlu SAHA EXPO'yu Ziyaret Etti

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, SAHA EXPO'da stantları gezdi ve bilgi aldı.

Yayın Tarihi: 25.10.2024 17:44
Güncelleme Tarihi: 25.10.2024 17:44
Ulaştırma Bakanı Uraloğlu SAHA EXPO'yu Ziyaret Etti

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu SAHA EXPO'yu Ziyaret Etti

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, SAHA EXPO Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı'nda çeşitli stantları ziyaret etti.

Fuarın Önemi

Uraloğlu, İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte, stantları gezerek yetkililerden bilgi aldı. Bu fuar, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, 6 bakanlık ve Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı'nın (SSB) destekleriyle gerçekleştiriliyor.

Sanayi Çalışmaları ve Destek

Fuarda edinilen bilgiler, Türkiye'nin savunma ve havacılık alanındaki sanayi atılımlarını daha da güçlendirecek. Ziyaret, Türk savunma sanayisinin uluslararası arenada daha etkin olmasını hedefliyor.

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