Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu İle Uluslararası Yol Kongresi'nde Yenilikçi Projeler Tanıtıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, IRF Dünya Kongresi'nde Konuştu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Uluslararası Karayolu Federasyonu'nun (IRF) 4 yılda bir düzenlediği Dünya Yol Kongresi'nde önemli açıklamalarda bulundu. İstanbul Kongre Merkezi'nde başlayan kongrenin temel teması, "Hareketliliği Güçlendirmek için Bağlanıyoruz: Herkes için Sürdürülebilir Bir Geleceğin Sağlayıcısı Olarak Yollar" şeklinde belirlendi.

Demir Yolu Projeleri ve Uluslararası İlişkiler

Uraloğlu, Kalkınma Yolu Projesi kapsamında, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden geçecek demir yolu projesine uluslararası kredi kuruluşlarından büyük ilgi olduğunu ifade etti. Özellikle Dünya Bankasının bu projeye yönelik yakın ilgisinden memnun olduğunu belirtti.

Orta Koridor ve Mega Projeler

Bakan Uraloğlu, Türkiye'nin, Orta Koridor’un stratejik öneminin giderek arttığını vurgulayarak, Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu, Avrasya Tüneli ve Kuzey Marmara Otoyolu gibi mega projelerin gelişimine katkıda bulunduklarını söyledi. Kalkınma Yolu Projesi'nin, Irak'taki FAV Limanı'ndan Londra'ya kadar kesintisiz ulaşıma olanak sağlayacağını da ekledi.

Sürdürülebilir Ulaşım Hedefleri

Uraloğlu, Türkiye’yi çok modlu taşımacılık ve uluslararası lojistik merkezi haline getirmeye odaklandığını belirterek, ülke genelinde 68 bin 494 kilometre kara yolu ağının bulunduğunu açıkladı.

Karbon Emisyonlarının Azaltılması

Bakan, karbon emisyonlarını azaltma hedefleri doğrultusunda kara yolundaki emisyonun azaltılması için çalışmalara devam ettiklerini, aynı zamanda elektrikli araçların yaygınlaşması için gerekli altyapıyı oluşturduklarını ifade etti.

Yatırım Stratejileri ve Hedefler

Son 22 yılda ulaşım ve iletişim altyapısına toplam 277 milyar dolar yatırım yapıldığını belirten Uraloğlu, akıllı ulaşım sistemlerine yönelik projelerin hayata geçildiğini vurguladı. İstanbul'daki Havalimanlarının gelişimiyle birlikte Türkiye'nin bir küresel havacılık merkezi haline geldiği bilgisini paylaştı.

Uraloğlu, kongrede altyapı geliştirme ve sürdürülebilir ulaşım sistemlerine ilişkin hedeflerini bir kez daha gözler önüne serdi. Açılışın ardından katılımcılarla kongre kurdelesini kesti.