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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu'ndan Suriye'ye Havalimanı ve Demir Yolu Yatırımları Açıklaması

Bakan Uraloğlu, Şam ve Halep havalimanlarındaki gelişmeler ve demir yolu projeleri hakkında önemli bilgiler verdi.

Yayın Tarihi: 24.12.2024 15:00
Güncelleme Tarihi: 24.12.2024 15:06
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu'ndan Suriye'ye Havalimanı ve Demir Yolu Yatırımları Açıklaması

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, gazetecilerle bir araya geldi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Şam ve Halep havalimanlarında yapılan tespitlerle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Uraloğlu, "İlk etapta Şam Havalimanı'nı ayağa kaldırmayla ilgili Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü ile birlikte bir vaziyet alacağız." dedi.

Ulaştırmanın Coğrafi Avantajları

Uraloğlu, Anadolu Yayıncılar Federasyonu'nun programı kapsamında gazetecilerin sorularını yanıtlayarak, Türkiye'nin stratejik coğrafyasının önemine vurgu yaptı. "Bulunduğumuz coğrafya gerçekten kıymetli. 67 ülkeye ve yaklaşık 1,5 milyar insana sadece 4 saat içinde ulaşabiliyoruz." ifadelerini kullandı.

Bölünmüş Yol Projeleri

Bakan, Türkiye'nin altyapısının geliştirilmesi çalışmalarına da değinerek, 2002 yılında 6 bin 101 kilometre olan bölünmüş yol sayısının bugün 29 bin 700 kilometreye ulaştığını belirtti. "Bugün 77 ili bölünmüş yollarla birleştirdik." dedi.

Demir Yolu Yatırımları

Uraloğlu, demir yolu yatırımları hakkında da bilgi vererek, "Ülkemizi Avrupa'da 6., dünyada 8. hızlı tren işletmecisi yaptık. 2 bin 251 kilometre hızlı demiryolu inşa ettik." şeklinde konuştu.

Hava Yollarındaki Gelişmeler

Bakan, Türkiye'nin hava trafiğini de ele alarak, 2002 yılında 26 olan aktif havalimanı sayısının 58'e çıkarıldığını, yıllık yolcu trafiğinin ise 213 milyondan 231 milyona yükselebileceğini kaydetti.

İnternet Hızına Dikkat Çekti

Bakan, Türkiye'deki internet hızının yetersiz olduğunu kabul ederek, fiber kablo uzunluğunun 580 bin kilometreye ulaştığını belirtti. Ancak, mevcut internet hızının 35-40 megabit seviyesinde kaldığını ifade etti.

Suriye'nin İhtiyaçları

Bakan Uraloğlu, Suriye'nin mevcut durumuna dikkat çekerek, "Suriye'nin her şeye ihtiyacı var. Çadırda kalanların neye ihtiyaçları olmaz ki? Birçok konuda destek sağlamalıyız." dedi.

Havalimanı Tespitleri ve Planlamalar

Uraloğlu, "Şam ve Halep havalimanlarında gerekli tespitleri yaptık. Hiçbir radar sistemi yok ve mevcut X-ray cihazları çalışmıyor." diyerek, uçuşların pilotların inisiyatifiyle yapıldığını vurguladı.

Altyapı Çalışmalarının Devamı

Suriye’de altyapı çalışmalarına ve demir yolu projelerine de değinen Uraloğlu, ilk etapta Şam Havalimanı'nı ayağa kaldıracaklarını açıkladı.

Yıkılan Köprülerin Onarımı

Bakan Uraloğlu, Türkiye'nin Suriye'nin iç dinamiklerinde yaptığı çalışmalar ile yıkılan köprülerin tamiri için çalışmaların devam ettiğini de sözlerine ekledi.

Suriye'nin İletişim Durumu

Bakan, Suriye'nin haberleşme açısından Türkiye'nin 20-30 yıl gerisinde olduğunu ve iletişim altyapısının iyileştirilmesi gerektiğini belirtti.

Suriye'nin Potansiyeli

Uraloğlu, Suriye'nin Akdeniz'e açılan kapısı olduğuna dikkat çekerek, bu bölgeye gerekli yatırımların yapılması yönünde tespitlerde bulunduklarını söyledi.

Uraloğlu, "Bir Deniz Yetki Anlaşması ile bölgedeki çıkarlarımızı koruyabiliriz." diyerek olası gelişmelere açık olduğunu ifade etti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Anadolu Yayıncılar Federasyonu'nun programı...

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Anadolu Yayıncılar Federasyonu'nun programı kapsamında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Anadolu Yayıncılar Federasyonu'nun programı...

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Anadolu Yayıncılar Federasyonu'nun programı kapsamında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

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