Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu'nun Kayseri Ziyareti

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kayseri'de önemli açıklamalarda bulundu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kayseri'de yaptığı konuşmada Türkiye'nin stratejik coğrafi konumunu vurguladı. "Yoğun bir coğrafyada bulunuyoruz. Bu da bize ne getiriyor? Yalnızca 4 saatlik uçuş mesafesinde 67 ülkeye ve yaklaşık 1,5 milyar insana ulaşabilme olanağı sağlıyor. Bu durum, ticaretimiz ve gelişimimiz açısından büyük değer taşıyor," dedi.

Kayaeri'nin Gelişimi İçin Yatırım Vurgusu

Uraloğlu, Kayseri Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret ettikten sonra, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu'nda düzenlenen istişare toplantısında konuştu. 2002 yılından bu yana, AK Parti hükümetlerinin döneminde 277 milyar dolarlık ulaşım yatırımı gerçekleştirdiklerini belirten Uraloğlu, 2053 yılına kadar altyapıya yaklaşık 200 milyar dolar daha yatırım yapacaklarını açıkladı.

Yerli Uydu Türksat 6A'nın Uzaya Gönderilişi

Bakan, "Tam da bu anlamda geçtiğimiz ay, milli Türksat 6A uydumuzu uzaya gönderdik. Bu 250 milyon dolarlık bir projedir. Parasal olarak kıymetli, ancak en değerlisi başardığımızdır," dedi. Uydu projesinin test çalışmalarının devam ettiğini ve yıl sonunda kalıcı yörüngesine oturacağını belirtti.

Türkiye'nin Stratejik Altyapı Projeleri

Uraloğlu, Türkiye'nin geçiş koridorları üzerinde bulunan önemli projeler arasında Bakü-Tiflis-Kars demiryolu hattının yanı sıra Zengezur Koridoru'nun hayata geçeceğini de ifade etti. Kayseri'de, bakanlıkları ile ilgili 2002'den itibaren 61,2 milyar liralık yatırım yaptıklarını sözlerine ekledi.

Toplantının Ardından Diğer Ziyaretler

Kayseri'deki programının ardından, AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, Ankara-Yerköy-Kayseri Hızlı Tren Hattı'nın yapımına değinerek, emeği geçenlere teşekkür etti. Programın basına kapalı kısmında, Uraloğlu ve beraberindekiler, AK Parti İl Başkanlığı ve MHP İl Başkanlığı'nı da ziyaret etti.