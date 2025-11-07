Ülker 9 Ayda 80,9 milyar TL Ciro ve %17,8 FAVÖK Marjı

Ülker Bisküvi, Kamuoyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) gönderdiği açıklamada 2025 yılının ilk dokuz aylık dönemini 80,9 milyar TL ciro ve %17,8 FAVÖK marjı ile kapattığını duyurdu.

CEO Özgür Kölükfakı: Liderlik ve Tüketici Odaklı Büyüme

Şirketin hedefleri hakkında değerlendirmede bulunan Ülker CEO’su Özgür Kölükfakı şöyle dedi:

"Gelişmeleri, trendleri, riskleri sürekli takip edip, hızlı aksiyonlar almak bizim önemli bir gücümüz. Türkiye’de sektörümüzün lideriyiz. Liderliğimizi güçlü finansal altyapımız, yenilikçi ve tüketici odaklı bakış açımızla koruyoruz. Suudi Arabistan ve Mısır’da bisküvi pazarında liderliğimizi sürdürdük. Ülker ana markamız ve tüm alt markalarımızla ’Her lokmada mutluluk’ ilkemizi sahipleniyor, ’Mutlu et, mutlu ol’ felsefesiyle hareket ediyor"

Yeni Ürünler ve İnovasyon

Kölükfakı, AR-GE ve dijitalleşme yatırımlarının yeni ürün geliştirmede belirleyici olduğunu vurguladı. Şirketin son dönemde piyasaya sürdüğü ürünler arasında Saklıköy Tarlada Zenginleştirilmiş Tahıllı, Hanımeller Sütlü Çikolatalı Kurabiye, Ülker Çikolata Dolu Dolu, Dido Nut Sütlü Çikolatalı Fındıklı ve Dankek Rulo Pasta Muzlu yer alıyor. Ayrıca Ülker Çikolata İstanbul adlı sütlü çikolatalı tablet; fındıklı dolgusu, çıtır kadayıfı ve baklava parçacıklarıyla tüketicilerle buluşturuldu.

5 Yıl Vadeli Sendikasyon Kredisi ve Sürdürülebilirlik

Şirket, 2023 yılında aldığı 3 yıl vadeli 250 milyon ABD doları tutarındaki sendikasyon kredisinin refinansmanı amacıyla 5 yıl vadeli, vadede anapara ödemeli yeni bir sendikasyon kredisi anlaşması imzaladı. Kölükfakı, bu gelişmeyi ve sürdürülebilirlik çalışmalarını şu sözlerle açıkladı:

"Son 5 yılda özel bir şirket tarafından alınan ilk 5 yıl vadeli, vadede ana para ödemeli kredi olma özelliğini de taşıyor. Ülker’in istikrarlı büyüme stratejisinin ve uluslararası finans kuruluşlarıyla kurduğu güçlü ilişkinin bir yansıması olarak kabul ediyoruz. Bu uzun vadeli anlaşmanın hem ülkemiz hem de şirketimiz için önemli bir güven göstergesi olduğuna inanıyoruz. Kuruluşumuzdan bu yana benimsediğimiz israfsız şirket kültürüyle, küresel gıda sisteminin dönüşümüne katkı sağlamak üzere çalışmalarımıza devam ediyoruz. 2014 yılında uzun vadeli hedefler altında topladığımız sürdürülebilirlik çalışmalarımızla yönetişim yapımızı sürekli geliştiriyor ve risklere karşı dayanıklılığımızı artırmaya odaklanıyoruz. 2024 Sürdürülebilirlik Raporumuzun yanı sıra ilk kez yayımladığımız Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları (TSRS) doğrultusunda hazırlanan uyum raporumuz ayrı olarak paylaşıldı. Raporda, iklim değişikliğine ilişkin risk ve fırsatlarımızı uluslararası İklimle Bağlantılı Finansal Beyan Görev Gücü (The Task Force on Climate-related Financial Disclosures - TCFD) önerileri doğrultusunda hazırlandı. Yönetişim, strateji, risk yönetimi ve metrik-hedefler alanındaki yaklaşımımızı ve ilerlemelerimizi paylaştık"

Ülker, güçlü finansal yapısı ve inovasyon odaklı stratejisiyle lider konumunu sürdürmeyi hedefliyor.

