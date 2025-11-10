Ülker Bisküvi, IFC'den Alınan 75 Milyon Avro Kredisinin Vadesini 5 Yıl Uzattı

IFC anlaşmasını genişletti, kullanım amacı aynı

Ülker Bisküvi, Uluslararası Finans Kurumu (IFC) ile 2024 yılında imzalanan 75 milyon avro tutarındaki kredi sözleşmesinin vadesini 5 yıl uzattı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, söz konusu kredi vadede anapara ödemeli yapıda olup kullanım amacı sözleşmenin orijinal şartlarıyla devam edecek.

Türkiye’nin lider gıda şirketlerinden Ülker Bisküvi, bu adımı sürdürülebilir büyüme hedefleri doğrultusunda attığını belirtti.

Yeni sözleşme, tarafların talebi doğrultusunda vade uzatımını ve mevcut kredi koşullarını teyit ediyor.

