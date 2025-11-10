Ülker Bisküvi, IFC'den Alınan 75 Milyon Avro Kredisinin Vadesini 5 Yıl Uzattı

Ülker Bisküvi, 2024'te IFC'den aldığı 75 milyon avroluk kredinin vadesini 5 yıl uzattı; kredi koşulları ve kullanım amacı aynı kaldı.

Yayın Tarihi: 10.11.2025 20:08
Güncelleme Tarihi: 10.11.2025 20:08
Ülker Bisküvi, IFC'den Alınan 75 Milyon Avro Kredisinin Vadesini 5 Yıl Uzattı

Ülker Bisküvi, IFC'den Alınan 75 Milyon Avro Kredisinin Vadesini 5 Yıl Uzattı

IFC anlaşmasını genişletti, kullanım amacı aynı

Ülker Bisküvi, Uluslararası Finans Kurumu (IFC) ile 2024 yılında imzalanan 75 milyon avro tutarındaki kredi sözleşmesinin vadesini 5 yıl uzattı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, söz konusu kredi vadede anapara ödemeli yapıda olup kullanım amacı sözleşmenin orijinal şartlarıyla devam edecek.

Türkiye’nin lider gıda şirketlerinden Ülker Bisküvi, bu adımı sürdürülebilir büyüme hedefleri doğrultusunda attığını belirtti.

Yeni sözleşme, tarafların talebi doğrultusunda vade uzatımını ve mevcut kredi koşullarını teyit ediyor.

ÜLKER BİSKÜVİ, ULUSLARARASI FİNANS KURUMU’NDAN (IFC) ALDIĞI 75 MİLYON AVROLUK KREDİ ANLAŞMASININ...

ÜLKER BİSKÜVİ, ULUSLARARASI FİNANS KURUMU’NDAN (IFC) ALDIĞI 75 MİLYON AVROLUK KREDİ ANLAŞMASININ VADESİNİ 5 YIL UZATTI.

ÜLKER BİSKÜVİ, ULUSLARARASI FİNANS KURUMU’NDAN (IFC) ALDIĞI 75 MİLYON AVROLUK KREDİ ANLAŞMASININ...

İLGİLİ HABERLER

Papara Para İadesi Ne Zaman Yapılacak? TCMB Kararı ve Gecikmeler

Kademeli Emeklilik Beklentisi: Son Durum ve Yeni Gelişme

33. Dönem POMEM Başvuruları Ne Zaman Başlayacak? Polis Akademisi'nde Bekleyiş

TOKİ 2025 Genç Başvuru Ekranı Açılıyor: 18-30 Yaş, Anne-Baba Şartı ve Tarihler

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
ABD'de Ocak Ayı Tarım Dışı İstihdam Beklentileri Aştı
2
Türkiye Yerli Nükleer Reaktör Geliştirilmesi Çağrısı'nı Başlattı
3
Türk Gıda Ürünlerine Küresel İlgi: İhracatta Yüzde 5'lik Artış
4
TÜROB Aylık Bilgilendirme Toplantısı: İstanbul'da Otel Doluluk Oranı Yüzde 58,31
5
Bakan Yumaklı'dan 81 İlde Gübre Denetimi Tamamlandı
6
Trump, Amerikan Tarihinin En Büyük Vergi İndirimlerini Başlatacağını Duyurdu
7
Spot Doğal Gaz Fiyatları Duyuruldu: 12.954,29 TL

Kademeli Emeklilik Beklentisi: Son Durum ve Yeni Gelişme

Adıyaman Belediyesi İtfaiye Alımı: KPSS 70 ile 10 Kadro, Kadın Kontenjanı

33. Dönem POMEM Başvuruları Ne Zaman Başlayacak? Polis Akademisi'nde Bekleyiş

İBB Burs Sonuçları 2025: Genç Üniversiteli Desteği Ne Zaman Açıklanacak?

Sağlık Bakanlığı 2.764 İşçi Kura Tarihi: 12 Kasım 2025 — İŞKUR Canlı Yayın ve Sonuçlar

TOKİ 2025 Genç Başvuru Ekranı Açılıyor: 18-30 Yaş, Anne-Baba Şartı ve Tarihler

Kenan İmirzalıoğlu'nun A.B.İ Dizisi: Yayın Tarihi, Konu ve Dev Kadro

Yeni Asgari Ücret 2026: İlk Senaryo Yüzde 20, 26.500 TL Beklentisi

Papara Para İadesi Ne Zaman Yapılacak? TCMB Kararı ve Gecikmeler

Kızılcık Şerbeti'nde Şok Değişim: Sıla Türkoğlu Veda Ediyor, Seray Kaya Kadroda

2025-2026 KYK Bursu Ne Kadar? Toplu Ödeme ve Ödeme Takvimi

TOKİ 5 Bin TL Başvuru Ücreti: Hangi Bankalara Yatırılacak? Aracı Kurumlar ve Ödeme Yöntemleri