Ülker Bisküvi İlk Yarıda 36.6 Milyar Lira Ciro Elde Etti

Ülker Bisküvi İlk Yarıda Büyük Bir Başarıya İmza Attı

Ülker Bisküvi, 2023'ün ilk yarısını 36.6 milyar lira ciroyla kapattığını duyurdu. Şirketin Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada, Türkiye operasyonlarının cirosunun %69, ihracat ve uluslararası operasyonlarının cirosunun ise %31 olduğu belirtildi.

CEO Mete Buyurgan'ın Açıklamaları

Ülker'in CEO'su Mete Buyurgan, şirketin büyümeye devam ettiğini vurgulayarak, "80. yılını kutlayan Türkiye'nin lider gıda şirketi olarak yılın ilk yarısını hedeflediğimiz gibi başarılı bir şekilde tamamladık. Bu dönemde önemli bir gelişme, yurtdışına 20 farklı ülkeden 100'den fazla uluslararası yatırımcı katılımıyla gerçekleştirdiğimiz sürdürülebilirlik bağlantılı tahvil ihracı oldu," dedi. Buyurgan, Türkiye'ye gerçekleştirdikleri tahvil ihracatıyla, aynı zamanda katma değer sağladıklarını da sözlerine ekledi.

Sürdürülebilirlik ve Tarım Uygulamaları

Buyurgan, sürdürülebilirlik çalışmalarıyla ilgili olarak, "Gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakmak için sürekli olarak üzerine düşüyoruz. Filomuza dâhil ettiğimiz 50 çift katlı tırımızla yılda 5.4 milyon kilometre daha az mesafe yapacak ve 5 bin ton daha az karbon salımı gerçekleştireceğiz," açıklamasında bulundu.

Ayrıca, Kırıkkale ve Çorum bölgelerinde çalışmalar başlattıklarını belirten Buyurgan, 2030 yılına kadar 10 bin dekar alanda onarıcı tarım uygulamalarını hayata geçirmeyi hedeflediklerini ifade etti.

Yeni Ürün Geliştirmedeki Başarılar

AR-GE merkezleri ile üniversiteler ve araştırma merkezleriyle işbirlikleri gerçekleştirdiklerini söyleyen Buyurgan, "Son altı ayda 17, son 5 yılda ise 220’nin üzerinde yeni ürünle tüketicilerimizi buluşturduk," dedi. Ülker Bisküvi, bu çabalarıyla sektördeki pozisyonunu güçlendirmeyi hedefliyor.