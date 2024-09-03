Uludağ İhracatçı Birlikleri Ağustos Ayında 2,8 Milyar Dolar İhracat Gerçekleştirdi

Uludağ İhracatçı Birlikleri Ağustos Ayı İhracat Verilerini Açıkladı

Uludağ İhracatçı Birlikleri'nin (UİB) müjdeli haberine göre, ağustos ayı ihracatı 2 milyar 786 milyon 974 bin dolar olarak kaydedildi. UİB, genel sekreterlik bazında en yüksek dış satışa sahip ikinci birlik konumundadır.

Yılın İlk Sekiz Ayında İhracatta Üç Yüzdelik Artış

Ocak-Ağustos 2024 döneminde gerçekleştirilen toplam ihracat 24 milyar 490 milyon 773 bin dolar olup, geçen yılın aynı dönemine kıyasla %2,8 bir artış göstermiştir.

Öne Çıkan İhracatçı Birlikleri

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB), ağustos ayında 2 milyar 305 milyon 649 bin dolar dış satım gerçekleştirmiştir.

dış satım gerçekleştirmiştir. Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği (UTİB) ise 104 milyon 138 bin dolar ihracat yapmıştır.

ihracat yapmıştır. Uludağ Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (UHKİB) ise 74 milyon 341 bin dolar dış satıma imza atmıştır.

dış satıma imza atmıştır. Uludağ Meyve Sebze Mamulleri İhracatçıları Birliği (UMSMİB) ağustosta 30 milyon 903 bin dolar ihracat gerçekleştirmiştir.

ihracat gerçekleştirmiştir. Uludağ Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği (UYMSİB) ise 26 milyon 419 bin dolar dış satım yapmıştır.

İhracat Verilerinin Değerlendirilmesi

İhracat verilerini değerlendiren UİB Koordinatör Başkanı Baran Çelik, yılın ilk sekiz ayında ihracatta yüzde 3 bir artış kaydettiklerini belirterek, "Hedeflerimize ulaşmak için ihracatçılarımız yoğun bir çalışma içerisinde. Uludağ İhracatçı Birlikleri olarak üyelerimizin işlerinin devamlılığı için faaliyetlerimizi aralıksız sürdürüyoruz." ifadesini kullandı.