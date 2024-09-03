Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Uludağ İhracatçı Birlikleri Ağustos Ayında 2,8 Milyar Dolar İhracat Gerçekleştirdi

UİB'in ağustos ihracatı 2,8 milyar dolara yükseldi, Ocak-Ağustos dönemi ise 24,5 milyar doları buldu.

Yayın Tarihi: 03.09.2024 10:59
Güncelleme Tarihi: 03.09.2024 10:59
Uludağ İhracatçı Birlikleri Ağustos Ayında 2,8 Milyar Dolar İhracat Gerçekleştirdi

Uludağ İhracatçı Birlikleri Ağustos Ayı İhracat Verilerini Açıkladı

Uludağ İhracatçı Birlikleri'nin (UİB) müjdeli haberine göre, ağustos ayı ihracatı 2 milyar 786 milyon 974 bin dolar olarak kaydedildi. UİB, genel sekreterlik bazında en yüksek dış satışa sahip ikinci birlik konumundadır.

Yılın İlk Sekiz Ayında İhracatta Üç Yüzdelik Artış

Ocak-Ağustos 2024 döneminde gerçekleştirilen toplam ihracat 24 milyar 490 milyon 773 bin dolar olup, geçen yılın aynı dönemine kıyasla %2,8 bir artış göstermiştir.

Öne Çıkan İhracatçı Birlikleri

  • Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB), ağustos ayında 2 milyar 305 milyon 649 bin dolar dış satım gerçekleştirmiştir.
  • Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği (UTİB) ise 104 milyon 138 bin dolar ihracat yapmıştır.
  • Uludağ Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (UHKİB) ise 74 milyon 341 bin dolar dış satıma imza atmıştır.
  • Uludağ Meyve Sebze Mamulleri İhracatçıları Birliği (UMSMİB) ağustosta 30 milyon 903 bin dolar ihracat gerçekleştirmiştir.
  • Uludağ Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği (UYMSİB) ise 26 milyon 419 bin dolar dış satım yapmıştır.

İhracat Verilerinin Değerlendirilmesi

İhracat verilerini değerlendiren UİB Koordinatör Başkanı Baran Çelik, yılın ilk sekiz ayında ihracatta yüzde 3 bir artış kaydettiklerini belirterek, "Hedeflerimize ulaşmak için ihracatçılarımız yoğun bir çalışma içerisinde. Uludağ İhracatçı Birlikleri olarak üyelerimizin işlerinin devamlılığı için faaliyetlerimizi aralıksız sürdürüyoruz." ifadesini kullandı.

İLGİLİ HABERLER

Emeklilere Özel Banka Promosyonlarında Büyük Hareketlilik: Ödemeler 24 Bin TL'ye Kadar Çıktı! İşte Banka Banka Promosyon Rakamları

O Belediye KPSS 60 Puan İle Yüksek Maaşlı Memur Alımı Yapacak

Ocak 2025'te Memur ve Emekli Maaşlarına Zam Beklentisi: Emekli ve Asgari Ücretliye Yüzde 20 Zam İddiası

KOBİ'ler İçin KOSGEB Destek Paketi: Dijital Dönüşüm ve Sürdürülebilirlik

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Az önce duyuruldu! Maaş zammı yüzde 28'e çıkarıldı: İşte yeni maaşlar
2
Miras kavgalarını bitiren karar! Babadan, dededen mirası olanlar dikkat!
3
Sigaraya zam yok indirim var! Fiyat etiketleri tekrar değişti: İşte güncel sigara fiyatları
4
Emeklilerin maaş takvimi değişti! Kimse bunu beklemiyordu: İşte yeni tarihler
5
İBB'den kadınlara destek! Başvuranın evine kadar koliyle gelecek
6
Kuyumcular isyan etti! Altın fiyatlarında böylesi ilk kez oluyor

Türkiye'nin en ucuz otomobili Hyundai i10'a 90 bin TL zam geldi! En ucuz sıfır araç listesi değişti: İşte en ucuz 0 otomobil listesi

KOBİ'ler İçin KOSGEB Destek Paketi: Dijital Dönüşüm ve Sürdürülebilirlik

Asgari Ücret Ocak 2025'te Ne Kadar Artacak? İşte Enflasyon ve Refah Payı ile Hesaplanan 4 Farklı Zam Oranı

BİM 23-29 Ağustos 2024 Aktüel Kataloğu Yayımlandı: Okul Sezonu İçin Büyük İndirimler Başladı! Önce BİM'e Sonra Okula

Ankara, Antalya, Çanakkale, Bursa, İzmir, İstanbul, Adana, Antep, Düzce için müjdeli haber! Pazartesi ilk adımı atacağız

Çocuğu okula gidene 6545 TL'ye kadar yardım! Bakan az önce açıkladı: İşte detaylar

O Belediye KPSS 60 Puan İle Yüksek Maaşlı Memur Alımı Yapacak

İslam Memiş’ten Kritik Uyarı: Bu Tarihe Kadar Altın ve Döviz Borçlanmayın!

Emeklilere Özel Banka Promosyonlarında Büyük Hareketlilik: Ödemeler 24 Bin TL'ye Kadar Çıktı! İşte Banka Banka Promosyon Rakamları

22 Ağustos 2024 Perşembe günlük aşk, ilişki, iş ve para burç yorumları

Ocak 2025'te Memur ve Emekli Maaşlarına Zam Beklentisi: Emekli ve Asgari Ücretliye Yüzde 20 Zam İddiası

PlayStation Plus Eylül 2024 Yeni Ücretsiz Oyunlar Belli Oldu! İşte Eklenecek İlk Oyunlar