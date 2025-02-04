Uludağ İhracatçı Birlikleri Ocak Ayında 3,1 Milyar Dolar İhracat Gerçekleştirdi

Uludağ İhracatçı Birlikleri Ocak Ayında 3,1 Milyar Dolar İhracat Yaptı

Uludağ İhracatçı Birlikleri (UİB), ocak ayında toplam 3 milyar 101 milyon 30 bin dolar ihracat gerçekleştirerek önemli bir başarıya imza attı.

Birlikten yapılan açıklamaya göre, UİB’in geriye dönük 12 aylık ihracat tutarı geçen yılın aynı dönemine göre %6 artarak 38 milyar 822 milyon 51 bin dolar seviyesinde gerçekleşti.

Otomotiv Endüstrisi Öne Çıktı

Ocak ayında en fazla ihracatı Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) gerçekleştirdi. OİB'in ihracatı, geçen ay 2 milyar 624 milyon 630 bin dolar olarak kaydedildi. Ayrıca, OİB'in geriye dönük 12 aylık ihracatı da %7,6 artışla 32 milyar 541 milyon 810 bin dolar seviyesine ulaştı.

Diğer Sektörler de Yükselişte

Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği (UTİB), ocakta 103 milyon 927 bin dolar dış satıma imza attı ve geriye dönük 12 aylık ihracatı 1 milyar 271 milyon 597 bin dolar olarak gerçekleşti.

Uludağ Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (UHKİB) ise, ocak ayında 59 milyon 258 bin dolar ihracat gerçekleştirdi ve 12 aylık ihracatı 852 milyon 910 bin dolar seviyelerinde bulundu.

Uludağ Meyve Sebze Mamulleri İhracatçıları Birliği (UMSMİB), ocakta 21 milyon 265 bin dolar ihracat yaparken, son 12 aylık dönemde toplam 312 milyon 900 bin dolar dış satış kaydetti.

Ocak ayında 13 milyon 63 bin dolar ihracat gerçekleştiren Uludağ Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği (UYMSİB) de 12 aylık dönemde 202 milyon 992 bin dolar ihracat yaptı.

Gelecek Hedefleri

UİB Koordinatör Başkanı Baran Çelik, konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede, "Bu yılın ocak ayını da ihracat tutarımızın artışıyla tamamladık. UİB olarak, 2025 yılı sonunda yeni ihracat rekoru hedefiyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz." ifadesini kullandı.