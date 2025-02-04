DOLAR
35,99 -0,03%
EURO
37,22 -0,42%
ALTIN
3.254,12 0,04%
BITCOIN
3.537.871,18 2,96%

Uludağ İhracatçı Birlikleri Ocak Ayında 3,1 Milyar Dolar İhracat Gerçekleştirdi

Uludağ İhracatçı Birlikleri, ocak ayında 3,1 milyar dolar ihracat yaparak 12 aylık ihracatta %6'lık artış sağladı.

Yayın Tarihi: 04.02.2025 11:29
Güncelleme Tarihi: 04.02.2025 11:29
Uludağ İhracatçı Birlikleri Ocak Ayında 3,1 Milyar Dolar İhracat Gerçekleştirdi

Uludağ İhracatçı Birlikleri Ocak Ayında 3,1 Milyar Dolar İhracat Yaptı

Uludağ İhracatçı Birlikleri (UİB), ocak ayında toplam 3 milyar 101 milyon 30 bin dolar ihracat gerçekleştirerek önemli bir başarıya imza attı.

Birlikten yapılan açıklamaya göre, UİB’in geriye dönük 12 aylık ihracat tutarı geçen yılın aynı dönemine göre %6 artarak 38 milyar 822 milyon 51 bin dolar seviyesinde gerçekleşti.

Otomotiv Endüstrisi Öne Çıktı

Ocak ayında en fazla ihracatı Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) gerçekleştirdi. OİB'in ihracatı, geçen ay 2 milyar 624 milyon 630 bin dolar olarak kaydedildi. Ayrıca, OİB'in geriye dönük 12 aylık ihracatı da %7,6 artışla 32 milyar 541 milyon 810 bin dolar seviyesine ulaştı.

Diğer Sektörler de Yükselişte

Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği (UTİB), ocakta 103 milyon 927 bin dolar dış satıma imza attı ve geriye dönük 12 aylık ihracatı 1 milyar 271 milyon 597 bin dolar olarak gerçekleşti.

Uludağ Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (UHKİB) ise, ocak ayında 59 milyon 258 bin dolar ihracat gerçekleştirdi ve 12 aylık ihracatı 852 milyon 910 bin dolar seviyelerinde bulundu.

Uludağ Meyve Sebze Mamulleri İhracatçıları Birliği (UMSMİB), ocakta 21 milyon 265 bin dolar ihracat yaparken, son 12 aylık dönemde toplam 312 milyon 900 bin dolar dış satış kaydetti.

Ocak ayında 13 milyon 63 bin dolar ihracat gerçekleştiren Uludağ Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği (UYMSİB) de 12 aylık dönemde 202 milyon 992 bin dolar ihracat yaptı.

Gelecek Hedefleri

UİB Koordinatör Başkanı Baran Çelik, konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede, "Bu yılın ocak ayını da ihracat tutarımızın artışıyla tamamladık. UİB olarak, 2025 yılı sonunda yeni ihracat rekoru hedefiyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz." ifadesini kullandı.

İLGİLİ HABERLER

65 Yaş Sınırı Şoku! Emeklilik Reformu Çalışanların Hayallerini Alt Üst Ediyor

Bursa'da Ulaşımda Dev Zam: Taksi Ücretleri Yükseldi!

Emeklilere Ücretsiz Barınma Desteği: Yaşlı Konukevi Açıldı

Erdoğan'dan Gençler ve Kadınlara 270 Bin Lira Kredi Desteği Müjdesi!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Otomobil ve Hafif Ticari Araç Pazarı Ocakta %13,9 Daraldı
2
Avrupa Borsalarında Negatif Seyir: Piyasalar Gergin!
3
Uludağ İhracatçı Birlikleri Ocak Ayında 3,1 Milyar Dolar İhracat Gerçekleştirdi
4
Güneydoğu'dan Ocak Ayında 988,8 Milyon Dolar İhracat
5
EPİAŞ'ın Yeni Dijital Platformu Elektrik Piyasasında Rekabeti Artırıyor
6
Fitch Ratings Türkiye'nin Enflasyon Beklentilerini Açıkladı: 2026 Hedefi Yüzde 18
7
Emtia Piyasasında Kahve ve Değerli Metallerde Yükselişler Öne Çıktı

2025’te Kamuya Memur Alımları Başlıyor: İşte Tüm Detaylar!

Emekli Maaşlarına Zam Resmi Gazete'de Yayımlandı! Fark Ödemeleri Bekleniyor

İstanbul'da Simit Fiyatlarına Gizli Zam: Tanesi 20 TL'ye Ulaşmış Durumda

Erdoğan'dan Gençler ve Kadınlara 270 Bin Lira Kredi Desteği Müjdesi!

Hükümetten KOBİ'lere Büyük Destek: Üst Limit 10 Milyon Liraya Çıktı

Türkiye'de Ev Sahibi Olma İmkanı Artıyor: Sosyal Konut Destekleri Başladı

Ankara'da Otobüs Ulaşımında Değişiklik: İndirimli Biletler Sona Erdi

Emeklilere Ücretsiz Barınma Desteği: Yaşlı Konukevi Açıldı

Ziraat Bankası'ndan Şubat Ayına Özel 4.500 TL Kazanma Fırsatı!

65 Yaş Sınırı Şoku! Emeklilik Reformu Çalışanların Hayallerini Alt Üst Ediyor

Yeni destek açıklandı! Çalışanlarına Akaryakıt Desteği Sunuyor

Bursa'da Ulaşımda Dev Zam: Taksi Ücretleri Yükseldi!