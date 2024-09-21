Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi'nin Kapsamı Genişletildi

Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi'nde Önemli Gelişme

Hazine ve Maliye Bakanlığı, akaryakıt piyasasının etkin takibi için devreye alınacak Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi (UTTS) kapsamını genişletti. 1 Temmuz 2025 tarihinden itibaren satılacak sıfır taşıtlar da bu kapsamda yer alacak.

Tebliğ Resmi Gazete'de Yayınlandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan tebliğ, Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi Uygulama Genel Tebliği'ndeki değişiklikleri içermektedir. Bu düzenleme ile akaryakıt istasyonlarında UTTs kurulması ve akaryakıt satışlarında plaka bilgilerinin yeni nesil pompa ödeme cihazlarına otomatik olarak iletilmesi amaçlanıyor.

Taşıt Tanıma Birimi (TTB) Zorunluluğu

Sistem, taşıtlara TTB takılması zorunluluğunu getiriyor. Bu birimler, akaryakıt alımı sırasında taşıta ait plaka ve mükellef bilgilerini otomatik olarak yeni nesil pompa cihazlarına iletecek. Böylece, plaka bilgisinin manuel girilmesine gerek kalmayacak.

Sistem, vergi mükellefleri tarafından kiralama yoluyla edinilen veya işletmeye dahil edilen taşıtlar için 1 Ocak 2025’ten itibaren uygulamaya girecek.

Yeni Düzenlemenin Kapsamı

Bu tebliğ değişikliğiyle, UTTS’ye dahil olacak taşıtların sayısı artırılmakta. Sıfır taşıtlar ve özel taşıt tanıma sistemi kullanan araçlar da bu kapsamda yer alacak. 30 Haziran 2025’e kadar TTB takılması zorunluluğu getirilen taşıtlar arasında, özel sistemlerle çalışan taşıtlar da bulunuyor.

Muafiyetler ve Son Tarihler

Yerel yönetimler ve belirli diplomatik misyonlara ait taşıtlar için TTB zorunluluğu uygulanmayacak. Vergi mükellefleri, 31 Aralık 2024’e kadar taşıtlarına TTB taktırmak zorunda olacak. Akaryakıt istasyonlarına en az bir pompa ünitesine de TTO takılması gerekecek.

UTTS kapsamında düzenlenmeyen belgeler, Vergi Usul Kanunu'na göre geçersiz sayılacağından, mükellefler bu belgeleri akaryakıt giderlerinin belgelendirilmesinde kullanamayacak.