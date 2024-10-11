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Uluslararası Normlarda Ticari Gayrimenkul Mevzuatı Talebi

AYD Başkanı Nuri Şapkacı, ticari gayrimenkul kira rejiminin uluslararası standartlara uygun olması gerektiğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 11.10.2024 12:58
Güncelleme Tarihi: 11.10.2024 12:58
Uluslararası Normlarda Ticari Gayrimenkul Mevzuatı Talebi

Alışveriş Merkezi Yatırımcıları Derneği'nden Önemli Talep

Alışveriş Merkezi Yatırımcıları Derneği (AYD) Başkanı Nuri Şapkacı, uluslararası standartlara uygun bir ticari gayrimenkul kira rejiminin oluşturulması gerektiğini ifade etti. Şapkacı, mevcut kira uygulamalarının sosyal konut kira rejiminden ayrılmasını istiyor.

Toplantıda Kira Rejimi Tartışıldı

AYD'nin Geniş Katılımlı Yönetim Kurulu Toplantısı, İstanbul'da gerçekleştirildi. Bu toplantıda, ticari gayrimenkul mevzuatı Gündem olarak belirlendi. Özellikle ticari gayrimenkullerdeki kira süreleri ve artış oranlarının yatırımlara olan etkisi masaya yatırıldı.

Kira Artış Oranları Hakkında Açıklamalar

AYD Başkanı Nuri Şapkacı, Türkiye’deki mevcut sistemin, gelişmiş ülkelerle kıyaslandığında daha korumacı olduğunu belirtti. Şapkacı, toplantıda yaptığı konuşmada şu ifadelere yer verdi:

  • Kira artışları, devletin belirlediği enflasyon oranları baz alınarak yapılmaktadır.
  • Yüzde 90 oranındaki artışlar, yatırımcılar ile perakendecilerin karşılıklı görüşmeleri sonucu belirlenmektedir.
  • Taraflar arasında anlaşma sağlanamazsa, enflasyon harici artışlar yasal süreçle ancak 5. yıl sonunda gerçekleştirilebilir.

Şapkacı, iyi işleyen alışveriş merkezlerinde kira bedelinin rayiç bedel üzerinden belirlenmesinin önemli olduğunu vurguladı.

Yatırımların Geleceği Tehlikede

Nuri Şapkacı, mevzuattaki değişikliklerin yatırımcıların geri dönüş sürelerini uzattığını ve yeni yatırımları yavaşlattığını belirtti. Yabancı yatırımcıların Türkiye’ye olan ilgisinin azaldığını aktaran Şapkacı, şu ifadeleri kullandı:

"Finansman kaynakları hem sınırlı hem de pahalı hale geldiği için yeni yatırımlar konusunda tereddüt yaşıyoruz. Ticari gayrimenkul sektöründeki yatırım potansiyelinin arttırılması, uluslararası normların uygulanması ve sözleşme serbestliğinin yasalarla güvence altına alınması gerekmektedir."

Şapkacı, bunun hem yerli yatırımların devamı hem de yabancı yatırımcıların Türkiye’ye çekilmesi açısından büyük önem taşıdığını vurguladı.

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