Uluslararası Sermaye Piyasası Yöneticileri Ankara'da Bir Araya Geldi

Sermaye Piyasası Yöneticileri Ankara'da Toplandı

Uluslararası sermaye piyasası otoritelerinin üst düzey yöneticileri, Ankara'da düzenlenen önemli bir etkinlikte bir araya geldi. Etkinlik, finansal okuryazarlık, kripto para piyasası düzenlemeleri ve sürdürülebilirlik konularını gündemine aldı.

Önemli Toplantıda Temel Konular Ele Alındı

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) öncülüğünde, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Sergi Salonu'nda gerçekleştirilen "Uluslararası Menkul Kıymetler Komisyonları Örgütü (IOSCO) Büyüme ve Gelişmekte Olan Piyasalar Komitesi (GEMC) Yıllık Toplantısı ve Konferansı" ile çeşitli paneller düzenlendi. Bu panellerde sermaye piyasalarında yaşanan güncel gelişmeler masaya yatırıldı.

Finansal Kapsayıcılık ve Dayanıklılık Vurgusu

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) Türkiye Başkan Vekili Mehmet Üvez, "Finansal Okuryazarlık, Dayanıklılık ve Kapsayıcılık, En İyi Uygulamalar" başlıklı panelde, Türkiye'nin ekonomik ve sosyal kalkınmasına yönelik finansal okuryazarlık ve kapsayıcılığın önemini dile getirdi. Üvez, kadınların finans sektöründe eşit erişim sağlamaları için gerekli çalışmaların sürdüğünü belirterek, "Son yıllarda Türkiye'deki önceliğimiz finans sektörünün direncini artırmak ve yurtiçi sermaye ile finans pazarlarını geliştirmek oldu," dedi.

Kripto ve Dijital Varlıklar Üzerine Tartışmalar

Etkinlik kapsamında "Kripto ve Dijital Varlık Piyasalarında Regülasyon Trendleri" başlıklı bir panel de gerçekleştirildi. IOSCO Genel Sekreter Vekili Tajinder Singh, örgütün kripto piyasaları ile ilgili tavsiyelerde bulunduğunu ve üyelerin neler yaptığını araştırdıklarını açıkladı. Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) Genel Sekreter Yardımcısı Elif Gönençer, kripto varlıkların hızla büyüdüğüne dikkat çekerek, yatırımcıları koruyacak düzenlemelerin şart olduğunu vurguladı.

Sürdürülebilirlik Teması Öne Çıktı

IOSCO GEMC Yönetim Kurulu Başkanı Mohamed Farid Saleh, sürdürülebilirlik raporlama süreçlerindeki gelişmeleri aktardı. Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) Sermaye Piyasaları ve Finansal Kuruluşlar Dairesi Başkanı Serdar Çelik, 44 bin firmanın incelendiği rapor sonuçlarını paylaştı. Entegre Raporlama Derneği Türkiye (ERTA) Yönetim Kurulu Başkanı Güler Aras, Türkiye'nin sürdürülebilirlik alanında raporlama ekosistemini geliştirme çalışmalarını aktardı. SPK Kurumsal Finans Departmanı Başkan Yardımcısı Müge Çetin ise kuruluşun sürdürülebilirlik alanındaki kılavuzlarını katılımcılarla paylaştı.