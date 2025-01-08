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UND'den İran'a Türk Araçlarına Yönelik Zorlayıcı Uygulamalara Son Çağrısı

Uluslararası Nakliyeciler Derneği, İran'daki zorlayıcı uygulamalara son verilmesini talep etti. Türk taşımacılar büyük mağduriyet yaşıyor.

Yayın Tarihi: 08.01.2025 18:16
Güncelleme Tarihi: 08.01.2025 18:16
UND'den İran'a Türk Araçlarına Yönelik Zorlayıcı Uygulamalara Son Çağrısı

UND'den Kritik Açıklama

Uluslararası Nakliyeciler Derneği (UND), İran'ın Türk tırlarını zorla akaryakıt almaya yönlendirmesi ve yüksek geçiş ücretleri talep etmesini eleştirerek, İran yönetimine "Türk araçlarına yapılan zorlaştırıcı uygulamaları kaldırın" çağrısında bulundu.

İran'ın Taahhütleri İhlali

UND’nin yaptığı açıklamada, Türkiye ve İran'ın coğrafi önemlerine vurgu yapılarak, İran'ın Türk taşımacılara yönelik uyguladığı engelleyici politikaların uzun yıllardır sürdüğü belirtildi. 2015 yılında imzalanan anlaşmaya rağmen, İran'ın akaryakıt fiyat farkı almaya devam ettiği kaydedildi.

Mağduriyetler ve Ticaret Dışındaki Engeller

UND'ye göre, yıl boyunca Türkiye'den İran'a yapılan 90 bin kara yolu ihracatının %60’ını ve İran'dan Türkiye'ye giden 114 bin aracın %70’ini İranlı taşımacılar gerçekleştiriyor. Bu rakamların, İran'ın bilinçli olarak uyguladığı ticaret dışı engellerle şekillendiğine dikkat çekildi.

Yeni Uygulama ve Cezalar

15 Ocak 2024 tarihi itibarıyla İran'ın başlattığı Dolu Depo Uygulaması ile Türk araçlarına zorla akaryakıt aldırmaya ve yüksek vergiler tahsil etmeye başladığı ifade edildi. Türk taşımacılar, bu engellemeler ve bilhassa akaryakıt konusundaki zorluklar sebebiyle büyük mağduriyet yaşamaktadır.

Uluslararası Anlaşmalara Aykırılık

UND belirtilen açıklamasında, İran'ın imzaladığı anlaşmalara aykırı davranarak Türk taşımacılarının ihracat yükü almasına izin vermediğini ve Türk taşımacılara yönelik vergi cezaları uyguladığını da vurguladı.

Sonuç ve Davet

Türk makamları diplomatik yollarla sorunları çözmeye çalıştığını belirtirken, UND, İran'a yönelik zorlaştırıcı uygulamalar karşısında Türk taşımacıların sakin ve dirençli durmasını talep ederek tüm ilgili makamlara çözüm çağrısında bulundu.

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