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Unilever, Rusya Varlıklarını Arnest Group'a Satışını Tamamladı

Unilever, Rusya'daki varlıklarını Arnest Group'a satmayı resmi olarak tamamladı. Detaylar belirsizliğini koruyor.

Yayın Tarihi: 10.10.2024 12:12
Güncelleme Tarihi: 10.10.2024 12:12
Unilever, Rusya Varlıklarını Arnest Group'a Satışını Tamamladı

Unilever, Rusya’daki Varlıklarını Arnest Group’a Satışını Gerçekleştirdi

Unilever, Rusya’daki tüm varlıklarını, yerel parfüm, kozmetik ve ev ürünleri üreticisi Arnest Group’a sattığını duyurdu.

Yönetici Açıklaması

Unilever’in CEO'su Hein Schumacher, yaptığı açıklamada, "Şirketimiz, Rusya’daki yan kuruluşunu Arnest Group’a devretmiştir" dedi. Schumacher, satışın, Unilever Rusya’nın ülkedeki tüm faaliyetlerini ve dört fabrikasını içerdiğini belirtti.

Hazırlık Süreci

Schumacher, "Geçtiğimiz yıl boyunca, Unilever Rusya’yı potansiyel bir satış için titizlikle hazırladık. Bu satış, Unilever Rusya’nın ülke içindeki varlığının sona erdiğini gösteriyor" şeklinde konuştu.

Detaylar Hala Belirsiz

Ayrıca, satışa ilişkin detayların ve koşulların henüz paylaşılmadığı ifade edildi. Unilever, Rusya’nın Ukrayna’daki savaşı sonrası bu ülkeden çekilmemesi nedeniyle de eleştirilerin hedefi olmuştu.

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Unilever, Rusya Varlıklarını Arnest Group'a Satışını Tamamladı

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