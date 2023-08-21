Üniversite mezunu çalışanlara müjde! 3600 ek gösterge ile maaşlar en az bu kadar olacak

Meclis'in toplanmasıyla birlikte gündeme gelecek olan 3600 ek gösterge düzenlemesi, memurları ve emekli memurları yakından ilgilendiriyor. Bu düzenleme, yaklaşık 5,3 milyon kamu çalışanının maaş hesaplamalarında önemli bir rol oynayacak ve özellikle unvan, görev, sorumluluk ve hizmet süresine göre farklılık gösterecek.



Daha önce polis, öğretmen, hemşire ve din görevlilerine verilen 3600 ek gösterge düzenlemesi, yeni bir torba yasa ile birlikte artık 1. dereceden itibaren tüm memurları kapsayacak. Bu düzenleme sayesinde mevcut maaşlar göz önünde bulundurulduğunda, memurların emekli maaşlarının yaklaşık 2 bin 250 TL, memur emeklilerinin ikramiyelerinin de 60 bin TL'ye kadar yükseleceği belirtiliyor.

470 BİN MEMUR ETKİLENECEK





Sosyal Güvenlik Kurumu Başuzmanı İsa Karakaş, konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, 3600 ek göstergenin özellikle emeklilik döneminde memurlara önemli avantajlar sağlayacağını ifade etti. Ancak tüm memurların bu düzenlemeden yararlanamayacağını belirten Karakaş, sadece 1. dereceye gelen memurların bu avantajdan faydalanabileceğini açıkladı.

Karakaş, devlet memurlarının eğitim düzeyine bağlı olarak derece ve kademe belirlendiğini aktardı. Bu bağlamda, ilkokul mezunu memurların 3600 ek gösterge avantajından faydalanma şansının olmadığını, lise veya üniversite mezunu memurların ise farklı derecelerde bu düzenlemeyi kullanabileceklerini vurguladı.

Emekli maaşları ve ikramiyelerine olumlu etkileri beklenen bu düzenlemeyle ilgili olarak yaklaşık 470 bin memurun etkileneceğini belirten Karakaş, özellikle 1. derece memurların emeklilik maaşlarında ve ikramiyelerinde artış yaşayacağını açıkladı.

3600 ek gösterge düzenlemesinin detaylarına göre, memurların bulundukları derece ve kademedeki Tazminat Yansıtma Oranı da önem kazanıyor. 2200-3600 ek gösterge aralığında olan memurların tazminat oranı %85 ile sınırlıyken, 3600 ek göstergeye ulaşan memurlarda bu oran %145'e kadar yükseliyor, bu da ikramiye tutarının ciddi şekilde artmasını sağlıyor.

Emekli maaşlarında ve ikramiyelerinde artış öngörülen bu düzenlemenin 15 Ocak 2024 tarihinde yürürlüğe girmesi bekleniyor.