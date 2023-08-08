Üniversite öğrencilerine maaş gibi 10.000 TL burs! Başvuruyu kaçıran şansına küsecek

Üniversite tercih döneminin yaklaşmasıyla birlikte öğrenciler, maddi destek seçeneklerini araştırmaya başladı. KYK'nın sağladığı burs ve kredi desteklerinin yanı sıra, devletin diğer kurumları da öğrencilere destek sunuyor. Özellikle Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından sunulan eğitim yardımları, yükseköğrenimde okuyan öğrencilere önemli bir finansal destek sağlıyor. İşte detaylar...





KYK'NIN YANINDA VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NÜN DE KREDİ VE BURS DESTEĞİ

Vakıflar Genel Müdürlüğü, yükseköğrenimde okuyan öğrencilere 8 aylık süre boyunca toplamda 10 bin TL'ye varan burs imkanı sunuyor. Ancak, KYK bursu alan öğrenciler Vakıflar Genel Müdürlüğü bursundan faydalanamıyor.

Bu haber, Türkiye genelindeki milyonlarca öğrenciyi ilgilendiriyor. Özellikle ihtiyaç sahibi olan ortaöğrenim, ön lisans ve lisans öğrencilere maddi destek sağlanıyor. Vakıflar Genel Müdürlüğü bursları, geri ödeme şartı olmadan veriliyor ve başvurular online olarak yapılıyor.

Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün eğitim yardımlarıyla, finansal desteğe ihtiyacı olan yükseköğrenim ve ortaöğrenim öğrencileri destekleniyor. Önceki yıllara göre artırılan burs miktarlarına göre, ortaöğrenim öğrencileri aylık 500 TL, yükseköğrenim öğrencileri ise aylık 1.250 TL burs alabiliyor. Vakıflar Genel Müdürlüğü bursları, ön lisans ve lisans öğrencileri için 8 ay, diğer öğrenciler için ise 9 ay boyunca ödeniyor. İlk burs ödemesi Ekim ayında gerçekleşiyor. Bu destek, öğrencilerin eğitim hayatlarını finansal olarak rahatlatmayı amaçlıyor.

Üniversite öğrencilerinin maddi ihtiyaçlarına destek olma amacı taşıyan Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün eğitim yardımları, yükseköğrenim ve ortaöğrenim öğrencilerine 8 aylık süre boyunca 10 bin TL'ye varan burs imkanı sunuyor. Bu destek, öğrencilerin eğitimlerini sürdürmelerine ve maddi yüklerini hafifletmelerine yardımcı oluyor.





KYK bursu alan öğrenciler, Vakıflar Genel Müdürlüğü bursu için başvuru yapamaz. Vakıflar Genel Müdürlüğü burs başvuruları, KYK burs sonuçlarının açıklanmasını takiben gerçekleştirilir. Ancak öğrenim kredisi alan öğrenciler bu kısıtlamadan etkilenmez. KYK kredisi alan bir öğrenci, Vakıflar Genel Müdürlüğü bursu için başvurabilir ve burs almaya uygun görülebilir.

Burs almaya hak kazanan öğrenciler, ilgili Vakıflar Bölge Müdürlüğü'ne gerekli evraklar ve öğrenci adına açılmış banka hesap numaralarını belirterek başvurularını gerçekleştirmelidir. Ayrıca, Vakıf Katılım Bankası'nda hesap açma işlemi yapılması gerekmektedir.

Vakıflar Genel Müdürlüğü burs başvuruları, kurum tarafından duyurulacak tarihler arasında vgm.gov.tr adresi üzerinden online olarak yapılabilir. Başvurusu kabul edilen öğrencilere ilerleyen dönemde bilgi verilecektir. Hesap açma işlemleri tamamlandıktan sonra, ilk burs ödemesi Ekim ayından önceki aylara yönelik olarak gerçekleştirilir.

2012'den beri süregelen burs tutarları, bu yılın başlarında arttırıldı. Ortaöğrenim destek miktarı 200 TL'den 500 TL'ye çıkarıldı, aynı şekilde yükseköğrenim ve yabancı öğrencilere sağlanan burs da 650 TL'den 1250 TL'ye yükseltildi. Bu yılın burs tutarının da artacağı öngörülmekte, ancak resmi bir duyuru henüz yapılmamıştır.

Bu yılki artışlarla birlikte KYK burs miktarları da güncellendi. Lisans ve ön lisans öğrencileri için burs ücreti 1250 TL, yüksek lisans öğrencileri için 2500 TL ve doktora öğrencileri için 3750 TL olarak ödeniyor. Bu destekler, öğrencilere maddi anlamda destek olmayı ve eğitim hayatlarını daha kolay sürdürmelerini amaçlıyor.