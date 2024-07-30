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Üniversite öğrencilerine müjdeli haber geldi! 4000 TL burs başvuru ekranı açıldı

Sivas Belediyesi’nden müjdeli haber! Üniversite öğrencileri için 2024 ve 2025 eğitim öğretim yılına özel burs başvuruları başladı! Sivas Belediyesi Başkanı Hilmi Bilgin’in verdiği talimatla üniversiteye kayıt yaptıran öğrencilere 4000 lira eğitim yardımı yapılacağını müjdeledi. Peki nasıl? İşte üniversite öğrencilerine verilecek olan bursa dair bilinmesi gereken tüm detaylar…

Yayın Tarihi: 30.07.2024 16:02
Güncelleme Tarihi: 30.07.2024 16:02
Üniversite öğrencilerine müjdeli haber geldi! 4000 TL burs başvuru ekranı açıldı

Sivas Belediyesi, üniversite öğrencilerine yönelik 2024-2025 eğitim-öğretim yılı için burs başvurularını almaya başladığını duyurdu. Belediye Başkanı Hilmi Bilgin’in talimatıyla, üniversiteye yeni kayıt yaptıran öğrencilere 4000 TL değerinde eğitim yardımı yapılacak. Başvurular internet üzerinden yapılacak ve burs miktarı öğrenci velilerinin hesaplarına yatırılacak.

Eğitim bursuna başvuru şartları neler? 

Sivas Belediyesi'nin sunduğu bu burs desteği, öğrencilere güz ve bahar dönemlerinde iki taksit halinde ödenecek. 2000 TL güz döneminde, 2000 TL ise bahar döneminde olmak üzere toplam 4000 TL burs verilecek. Bu yardımla, ailelerin eğitim giderlerine katkıda bulunulması hedeflenecek. Burs başvurusunda bulunmak isteyenlerin aşağıdaki şartlara uygun olması gerekecek:

burs 

  • Başvuru yapan ailenin Sivas Merkez'de ikamet ediyor olması.
  • 2024-2025 eğitim-öğretim döneminde ilk kez üniversiteye kayıt yaptıran öğrencilerin ailelerinin başvurması.
  • Öğrencinin lisans veya ön lisans programlarından birini kazanmış olması.
  • Öğrencinin SGK kaydının pasif durumda olması.
  • Ailenin aktif vergi mükellefiyeti olmaması.
  • Açık öğretim fakültesi, özel üniversite öğrencileri ve TC vatandaşı olmayan öğrencilerin başvuru yapamayacağı belirtilmiştir.

Eğitim bursuna başvuru nasıl yapılır?

Başvurular, öğrenci velileri tarafından Sivas Belediyesi’nin online adresi üzerinden yapılacak. Öğrencinin kendi başvuruları kabul edilmediği gibi süreç şöyle işleyecek: 

  • Veliler, belirtilen internet adresinden başvuru formunu dolduracak.
  • Başvuru sorgulamaları sonucunda kabul edilen öğrencilere SMS yoluyla bilgi verilecek.
  • Kabul edilen öğrencilerin öğrenci belgelerini teslim etmeleri istenecek.
  • Belgeleri teslim edilen öğrencilerin ödemeleri velilerinin hesaplarına yapılacaktır.

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