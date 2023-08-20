  1. Anasayfa

  2. Ekonomi

  3. Üniversite öğrencilerine ÖTV'siz telefon ve bilgisayar kampanyası! Sadece o kişiler yararlanabilecek...

Üniversite öğrencilerine ÖTV'siz telefon ve bilgisayar kampanyası! Sadece o kişiler yararlanabilecek...

Yayınlanma:
Üniversite öğrencilerine ÖTV'siz telefon ve bilgisayar kampanyası! Sadece o kişiler yararlanabilecek...
Öğrencilerin 1 defaya mahsus vergisiz telefon ve bilgisayar alabilmesi kesinleşti! Peki Lise, yüksek lisans ve doktora öğrencileri vergisiz telefon ve bilgisayar fırsatından yararlanabilecek mi? İşte cevabı...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla, üniversite öğrencilerine yönelik önemli bir uygulama hayata geçiriliyor. Bu uygulama ile öğrencilere, bir defaya mahsus olmak üzere vergisiz cep telefonu ve bilgisayar alma fırsatı sunulacak. AK Parti'nin seçim beyannamesinde yer alan bu taahhüdün gerçeğe dönüşmesi için çalışmalar hızla ilerliyor.

vergisiz bilgisayar telefon

Öğrencilere sağlanacak bu vergisiz telefon ve bilgisayar desteği, üniversite öğrencilerinin eğitim ve öğrenim süreçlerini desteklemeyi amaçlıyor. Hem öğrencilerin teknolojiye erişimini artırmak hem de eğitim kalitesini yükseltmek hedefleniyor. Ayrıca, açıköğretim, yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin de bu uygulamadan yararlanabileceği belirtiliyor.

Vergisiz cep telefonu ve bilgisayar alımı için KDV ve ÖTV muafiyeti sağlanacak. Bu sayede öğrenciler, ihtiyaçlarına uygun teknolojik cihazlara daha kolay bir şekilde erişebilecekler. Üniversitelerin önlisans ve lisans bölümlerinde eğitim alan öğrenciler, bir defa kullanabilecekleri bu fırsattan yararlanabilecekler.

vergisiz telefon bilgisayar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, gençlere verilen sözlerin adım adım hayata geçirileceğini ifade etti. Seçim beyannamesinde yer alan vergisiz telefon ve bilgisayar vaadinin bir gereği olarak, öğrencilere destek olmayı hedefleyen bu uygulama, eğitim alanındaki yenilikçi adımlardan sadece biri olarak öne çıkıyor.

Öğrencilere sağlanacak bu teknolojik destek, üniversite yaşamını daha kolay ve verimli hale getirme amacı taşıyor. Üniversite öğrencilerinin eğitim süreçlerini desteklemek ve teknolojiye erişimlerini güçlendirmek için atılan bu adım, gençlerin geleceğe daha donanımlı bir şekilde hazırlanmalarına yardımcı olmayı amaçlıyor.

Ekonomi
Aylık geliri bu miktarın altında olanlara müjde! PTT'den başvuranlara 7200 TL para yardımı!
Aylık geliri bu miktarın altında olanlara müjde! PTT'den başvuranlara 7200 TL para yardımı!
Milyonlarca emekliye yeni takvim! 17-27 Ağustos tarihleri arasında başlayacak
Milyonlarca emekliye yeni takvim! 17-27 Ağustos tarihleri arasında başlayacak
Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank nakit para musluğunu açtı! Tek şartla 90.000 TL verecek
Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank nakit para musluğunu açtı! Tek şartla 90.000 TL verecek
Tek evi olana 3.918 TL nakit iade kesinleşti! Evi, arsası olanlar dikkat
Tek evi olana 3.918 TL nakit iade kesinleşti! Evi, arsası olanlar dikkat
ING Bank rakiplerini solladı geçti! Emekliye 10.000 TL nakit verip geri almayacak
ING Bank rakiplerini solladı geçti! Emekliye 10.000 TL nakit verip geri almayacak
Araba almak isteyene İş Bankası'ndan kredi kampanyası! 400.000 TL taşıt kredisi ödeme planı ortaya çıktı
Araba almak isteyene İş Bankası'ndan kredi kampanyası! 400.000 TL taşıt kredisi ödeme planı ortaya çıktı
Ay sonunda cepleri dolduracak kampanya başladı! Garanti BBVA 20.000 TL nakit desteğini açtı
Ay sonunda cepleri dolduracak kampanya başladı! Garanti BBVA 20.000 TL nakit desteğini açtı
Bu destekten çoğu kişinin haberi yok! 3 yıl şartıyla 10.000 TL nakit para veriliyor
Bu destekten çoğu kişinin haberi yok! 3 yıl şartıyla 10.000 TL nakit para veriliyor