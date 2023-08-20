Üniversite öğrencilerine ÖTV'siz telefon ve bilgisayar kampanyası! Sadece o kişiler yararlanabilecek...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla, üniversite öğrencilerine yönelik önemli bir uygulama hayata geçiriliyor. Bu uygulama ile öğrencilere, bir defaya mahsus olmak üzere vergisiz cep telefonu ve bilgisayar alma fırsatı sunulacak. AK Parti'nin seçim beyannamesinde yer alan bu taahhüdün gerçeğe dönüşmesi için çalışmalar hızla ilerliyor.





Öğrencilere sağlanacak bu vergisiz telefon ve bilgisayar desteği, üniversite öğrencilerinin eğitim ve öğrenim süreçlerini desteklemeyi amaçlıyor. Hem öğrencilerin teknolojiye erişimini artırmak hem de eğitim kalitesini yükseltmek hedefleniyor. Ayrıca, açıköğretim, yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin de bu uygulamadan yararlanabileceği belirtiliyor.

Vergisiz cep telefonu ve bilgisayar alımı için KDV ve ÖTV muafiyeti sağlanacak. Bu sayede öğrenciler, ihtiyaçlarına uygun teknolojik cihazlara daha kolay bir şekilde erişebilecekler. Üniversitelerin önlisans ve lisans bölümlerinde eğitim alan öğrenciler, bir defa kullanabilecekleri bu fırsattan yararlanabilecekler.





Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, gençlere verilen sözlerin adım adım hayata geçirileceğini ifade etti. Seçim beyannamesinde yer alan vergisiz telefon ve bilgisayar vaadinin bir gereği olarak, öğrencilere destek olmayı hedefleyen bu uygulama, eğitim alanındaki yenilikçi adımlardan sadece biri olarak öne çıkıyor.

Öğrencilere sağlanacak bu teknolojik destek, üniversite yaşamını daha kolay ve verimli hale getirme amacı taşıyor. Üniversite öğrencilerinin eğitim süreçlerini desteklemek ve teknolojiye erişimlerini güçlendirmek için atılan bu adım, gençlerin geleceğe daha donanımlı bir şekilde hazırlanmalarına yardımcı olmayı amaçlıyor.