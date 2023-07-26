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Ünlü ekonomist doların fitilini ateşledi! Tarih ve rakam vererek herkesi korkuttu

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Ünlü ekonomist doların fitilini ateşledi! Tarih ve rakam vererek herkesi korkuttu
Dolar üzerindeki hareketlilik devam ederken Selçuk Geçer o tarihe değindi. Dolar/TL için tarih ve rakam güncellemesi yapılırken cari açığın altını çizdi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek için dikkatleri çeken açıklamalarda bulundu.

Uzman isim Selçuk Geçer, enflasyon oranlarının yükselmesi ve TCMB'nın piyasa beklentilerinin altında kalan faiz kararları sonrasında dolar kuru üzerindeki tablonun detaylarını duyurdu. Doların yıl sonuna kadar 30 TL'nin üzerine çıkmayacağı tahmin edilirken Geçer, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in tavırları üzerinde ki noktaları duyurdu.

EYLÜL 30 TL'NİN ÜZERİNDE YER ALACAK

Gelen açıklamalar üzerine Eylül ayı içerisinde 30 TL'nin üzerine çıkacağı tahminler arasında yer aldı. Yıl sonuna kadar enflasyon oranlarının artışıyla bugün 38-40 TL aralığında olacağını belirtti.

Zamlar üst üste gelmeye devam ederken dolar rakamını yukarı yönlü revize edeceğini belirtti. Enflasyon oranları yıl sonuna kadar 38 TL'nin altında dolar kurunun bekleneceğine değindi.

selçuk geçer

CARİ AÇIĞA DİKKAT

Doların geldiği nokta enflasyonist fiyatına bakıldığında cari açığın 100 milyar dolara emin adımlar atılarak ilerlendiği belirtildi. Yılın ilk döneminde 60 milyar dolarlık cari açığı geride bırakıldı. Mehmet Şimşek tarafından 'Eyvallah' diyor ve cari açık deyip geçilmemesi gerekiyor.

Kontrolden çıktığı durumda dolar taklalar atılırken Bakan Şimşek ve ekibi kur yükselişi üzerinden 'Eyvallah' ifadelerini kullandı.

YÜKSEK FAİZ ARTIRIMI

Yükselişle beraber gecikme zorluklara neden olurken her gecikme baskıyı biraz daha arttırıyor. Bu durumda Ağustos ve Eylül aylarında yüksek faiz artırımı gerçekleşmeyecek.

Dolar kurunun gelecek ay 30 TL'nin yanına yaklaşırken eylül ayında ise 30 TL'nin üzerine çıkacağı belirtildi. Enflasyon değeri üzerinde en geç yıl sonunda olacağına değinildi. 

Ekonomi
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