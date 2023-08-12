Ünlü ekonomist doların yeni fiyatını açıkladı! O tarihten itibaren en az bu kadar olacak

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UZMAN İSİMDEN ÖNEMLİ DOLAR AÇIKLAMASI

Dolar TL karşısında değer kaybetmeye devam ediyor. Güncel olarak 27 TL seviyelerinde işlem gören dolar ile ilgili Başkent Üniversitesi Uluslararası Finans ve Bankacılık Bölüm Başkanı Prof. Dr. Şenol Babuşçu önemli açıklamalar yaptı. Babuşçu konu ile ilgili şu sözleri söyledi;





'Merkez Bankası, kamu bankaları aracılığıyla piyasaya dolar vermeye devam etti. Kamu bankaları diğer bankaların, işletmelerin ve yatırımcıların dolar taleplerini karşıladı. Bu şekilde seçimden önce dolar 19 TL'yi geçip 20 TL'ye yükselmedi. 31 Mart tarihine kadar da 30 TL'yi geçmeyecek. Bu hedeflerle kur düzeyi belli oluyor. Dikkat edildiği zaman hassas ve ince bir düzeyde dolar seviyesi yükseliyor. Sene sonunda dolar en fazla 29.90 TL seviyesine yükselecek. 24 Ağustos tarihinde Merkez Bankası'ndan faiz artışı bekliyorum. Sene sonuna kadar 20-21 seviyelerine yükseltilebilir.'