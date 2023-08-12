  1. Anasayfa

  2. Ekonomi

  3. Ünlü ekonomist doların yeni fiyatını açıkladı! O tarihten itibaren en az bu kadar olacak

Ünlü ekonomist doların yeni fiyatını açıkladı! O tarihten itibaren en az bu kadar olacak

Yayınlanma:
Ünlü ekonomist doların yeni fiyatını açıkladı! O tarihten itibaren en az bu kadar olacak
Yatırımcılar piyasada yaşanan hareketliliği endişe içinde takip ediyor. Uzman isimler çarpıcı açıklamalar yaptı! Tüm detaylar haberimizde.

Son dönemlerde yatırımcılar adımlarını doğru atmak için uzmanların önerilerini ve tahminlerini yakından takip ediyor. O isim çarpıcı açıklamalarda bulundu! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

UZMAN İSİMDEN ÖNEMLİ DOLAR AÇIKLAMASI

Dolar TL karşısında değer kaybetmeye devam ediyor. Güncel olarak 27 TL seviyelerinde işlem gören dolar ile ilgili Başkent Üniversitesi Uluslararası Finans ve Bankacılık Bölüm Başkanı Prof. Dr. Şenol Babuşçu önemli açıklamalar yaptı. Babuşçu konu ile ilgili şu sözleri söyledi; 

uzman isim dolar tahminlerini paylaştı

'Merkez Bankası, kamu bankaları aracılığıyla piyasaya dolar vermeye devam etti. Kamu bankaları diğer bankaların, işletmelerin ve yatırımcıların dolar taleplerini karşıladı. Bu şekilde seçimden önce dolar 19 TL'yi geçip 20 TL'ye yükselmedi. 31 Mart tarihine kadar da 30 TL'yi geçmeyecek. Bu hedeflerle kur düzeyi belli oluyor. Dikkat edildiği zaman hassas ve ince bir düzeyde dolar seviyesi yükseliyor. Sene sonunda dolar en fazla 29.90 TL seviyesine yükselecek. 24 Ağustos tarihinde Merkez Bankası'ndan faiz artışı bekliyorum. Sene sonuna kadar 20-21 seviyelerine yükseltilebilir.' 

Ekonomi
Emeklinin cüzdanını kabartacak ödeme müjdelendi! Başvuranlara en az 4500 TL nakit desteği
Emeklinin cüzdanını kabartacak ödeme müjdelendi! Başvuranlara en az 4500 TL nakit desteği
Maaşıyla geçinemeyenlere yardım yağacak! Genç, yaşlı, öğrenci işsiz başvuran hemen alıyor
Maaşıyla geçinemeyenlere yardım yağacak! Genç, yaşlı, öğrenci işsiz başvuran hemen alıyor
Depoyu doldurmayan yandı! Akaryakıta okkalı zam vatandaşı çıldırtacak
Depoyu doldurmayan yandı! Akaryakıta okkalı zam vatandaşı çıldırtacak
Altını olana olmayana Özgür Demirtaş müdahalesi! Gram altın için kritik uyarı
Altını olana olmayana Özgür Demirtaş müdahalesi! Gram altın için kritik uyarı
Yastık altında altın dolar biriktirenler orda durun! Bunu yapmayan pişman olacak
Yastık altında altın dolar biriktirenler orda durun! Bunu yapmayan pişman olacak
İstanbullulara şok üstüne şok! Yine zam geldi, her bir tanesi 6,5 TL'ye yükseldi
İstanbullulara şok üstüne şok! Yine zam geldi, her bir tanesi 6,5 TL'ye yükseldi
PTT'de hesabı olanlar yaşadı! Kimliğiyle gidene 40.000 TL ödeme kesinleşti
PTT'de hesabı olanlar yaşadı! Kimliğiyle gidene 40.000 TL ödeme kesinleşti