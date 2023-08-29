Ünlü ekonomist Evren Devrim Zelyurt doları olanları uyardı

Yatırımcılar son dönemde yaşanan hareketlilik sebebiyle uzmanların uyarılarını yakından takip ediyor. Evren Devrim Zelyut önemli açıklamalar yaptı! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

ÜNLÜ EKONOMİSTTEN DOLAR UYARILARI

Yatırımcılar son dönemlerde yanlış hamleler yapmamak için uzmanların açıklamalarını yakından takip ediyor. Ekonomist Evren Devrim Zelyut doları olan yatırımcıları uyardı. Zelyut açıklamasında şu sözlere yer verdi; 'Merkez Bankası faiz oranını yüzde 25 yaptı. Kur 25.85 TL'ye düştü, Cuma günü 26.76 TL'den kapandı. Bu kararla birlikte ticari kredi faizleri yükseldi, işsizlik arttı demek. İhtiyaç kredisi faizleri yükseldi, insanlar daha çok borca çalışacak demek. Kur 25 TL'yi görsün diye yine rezerv yakıldı ve birileri 25 TL'den dolar sahibi oldu. Bütün bu fedakarlık kur 94 kuruş düşsün diye mi? Daha önceki yazımda da belirttim kur düşüşü için ithalat ve ihracat arasında olan eksi durumun düzeltilmesi veya bunun düzeltilmesi için somut işler yapılması gerekiyor.





Temmuz ayında mal dengesi -73.6 milyar dolar oldu. Negatif reel faiz devam ediyor, enflasyon arttığı için faiz artışı aradaki farka gitti. Böyle bir ortamda faiz kararını destekleyecek hamleler için Eylül ayının ortası önemli olacak. Dolar kıtlığının azalması için Mehmet Şimşek 19 Eylül tarihinde New York'da gidecek ve Goldman Sachs merkezinde yatırımcılarla toplanacak. Faiz artışının en büyük anlamı da toplantıda yatırımcılara verilecek mesaj olacak. Mehmet Şimşek iplerin kendi elinde olduğunu söyleyip yatırımcıları Türkiye'ye çağıracak. Erdoğan'ın faiz konusunda yönlendirmesi olmadığını ispat etmek için faiz artışı anlatılacak. Bu toplantı bir başlangıç olacak ve kademeli bir şekilde Türkiye'ye yabancı sermaye girişleri başlayacak ancak bu girişlerin ihtiyatlı yabancılar ile küçük miktarda olacağını düşünüyorum. 21 Eylül tarihinde Merkez Bankası kararı açıklanacak ve sıkı para politikasının devam ettiği ile ilgili mesaj verilecek, Mehmet Şimşek New York arayışlarını güçlendirerek yabancı girişlere kapıyı açacaktır. Dilerim Mehmet Şimşek'in önü AKP içinden, yandaş medyadan ve düşük faize sırtını dayayan sanayi ve ticaret lobisi tarafından kesilmez.'