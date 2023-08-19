Ünlü ekonomistten çarpıcı açıklamalar: Tepkilere sert çıktı!

Sık sık sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkatleri üstüne çeken Ekonomist Özgür Demirtaş bu paylaşımıyla da gündeme oturdu! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

DEMİRTAŞ’TAN BOMBA PAYLAŞIM

Ekonomist Prof. Dr. Özgür Demirtaş sosyal medya hesabından sık sık çarpıcı paylaşımlar yapmaya devam ediyor. Demirtaş geçtiğimiz günlerde asgari ücretin açlık sınırının altında kaldığına dair paylaşımlar yaptı. Demirtaş Haziran ayında ‘Hesaplamalarıma göre asgari ücret 2.5 ay içinde açlık sınırının altında kalacak.





Üzgünüm. Gerçekleşmezse sevinirim. Doğru ekonomi politikalarıyla bu döngüden çıkılabilir.’ paylaşımını yapmıştı. Özgür Demirtaş geçtiğimiz günlerde bu paylaşımını alıntıladı ve üstüne şu sözleri yazdı: ‘Noldu? Asgari ücret 11.402 TL, açlık sınırı 11.525 TL.’