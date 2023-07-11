Ünlü ekonomistten flaş açıklama! Buradan ev satın alan zengin oluyor!

Ekonomist Tunç Şatıroğlu, ev yatırımıyla ilgili ilginç bir tavsiyede bulunarak vatandaşlara zenginlik getirecek bir formül sunuyor. Kiracılara uygulanan yüzde 25'lik zam sınırının devam edeceğini belirten Şatıroğlu, boş durumda tutulan evlerin ise tespit edileceğini açıklıyor.



YATIRIM YAPMAK İSTEYENLERE ALTIN TAVSİYE





Konut piyasasındaki uzman yorumlarına katılan Tunç Şatıroğlu, Türkiye'de ev almanın oturum için mantıklı olduğunu söylerken, yatırım yapmak isteyenlere ise altın değerinde bir tavsiye veriyor. Kendi YouTube hesabından açıklama yapan Şatıroğlu, yatırım için ev almak isteyenlere diğer ülkeleri işaret ediyor.

Özellikle kira geliri elde etmek isteyenlere seslenen Tunç Şatıroğlu, "Eğer paranız varsa, uçağa atlayıp Lefkoşa'ya veya Girne'ye gidin ve kendinize bir yer bakın. İster boş tutarsınız, ister kiraya verirsiniz" şeklinde konuşuyor. Şatıroğlu, "Sterlinden alırsınız, sterlinden kiraya verirsiniz ve rahat edersiniz. Eğer oturmak istiyorsanız ve imkanınız varsa, emekli olacaksanız güzel yerlere bakmanızı öneririm. Hem yemekleri güzel, hem denizi güzel" ifadelerini de ekliyor.

Tunç Şatıroğlu'nun bu tavsiyeleri, ev yatırımı yapmak isteyenler için önemli bir rehber niteliği taşıyor. Vatandaşlar, bu formülü dikkate alarak hem kira geliri elde etme imkanını değerlendirebilecek hem de keyifli bir yaşam için güzel bölgelerde ev sahibi olmanın avantajlarından faydalanabilecekler.