Uraloğlu Açıkladı: Aydınca Varyantı ve Şehit Ahmet Özsoy Tüneli Amasya'da Açıldı

Uraloğlu Aydınca Varyantı ve Şehit Ahmet Özsoy Tüneli'nin Açılışında Konuştu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Amasya'da yapılan açılış töreninde, bölgenin ulaşım altyapısına kazandırılan yeni projelerin önemine vurgu yaptı. Uraloğlu, zorlu coğrafyalarda inşa edilen köprü ve tünellerle güvenli ve konforlu ulaşım sağlandığını söyledi.

Proje Detayları

Uraloğlu, Aydınca Varyantı ve Şehit Ahmet Özsoy Tüneli'nin Amasya-Turhal hattında hayata geçirildiğini belirterek projenin teknik özelliklerini paylaştı. Şehit Ahmet Özsoy Tüneli, 1010 metre uzunluğunda, çift tüplü ve bitümlü sıcak karışım kaplama standardında inşa edildi. Proje; 2,8 kilometrelik bağlantı yolları ve 12 metre uzunluğundaki alt geçit köprüsü ile birlikte toplam 3,8 kilometre olarak tamamlandı. Bu düzenlemeyle keskin virajlar ortadan kaldırılarak güzergah daha güvenli ve konforlu hale getirildi ve Aydınca yerleşkesindeki transit trafik dışa alındı.

Ekonomik ve Çevresel Etki

Bakan, yeni hattın güzergahı 1,1 kilometre kısaltarak zamandan ve maliyetten tasarruf sağlayacağını aktardı. Yıllık tasarrufların 30,6 milyon lira zamandan, 20,1 milyon lira ise akaryakıttan olmak üzere toplam 50,7 milyon lira olacağı belirtildi. Ayrıca projenin karbon ayak izine katkısı vurgulanarak yıllık 1178 ton karbon emisyonu azaltılacağı ifade edildi.

Bakanın Mesajı ve Bölgesel Katkı

Uraloğlu, bu tünelin adının 15 Temmuz'da TÜRKSAT'ta yayınların kesintisiz sürdürülmesi için hayatını kaybeden kahraman şehitlerden Ahmet Özsoy'un ismini taşımasından onur duyduklarını söyledi ve şehidin ailesine saygılarını iletti. Bakan, projenin sadece mühendislik eseri olmadığını; üretim, ticaret, turizm ve bölgesel kalkınma açısından Amasya'nın geleceğine açılan bir kapı olduğunu vurguladı.

Ulusal Ulaşım Politikası ve Eleştirilere Yanıt

Uraloğlu, son 23 yılda ülke genelinde yüksek standartlı yolların çoğaltıldığını, bölünmüş yol ağının 2002'deki 6 bin 101 kilometreden 29 bin 878 kilometreye; otoyol ağının 1714 kilometreden 3 bin 796 kilometreye yükseltildiğini aktardı. Tünel uzunluğunun ise 2002'ye kadar 80 yılda yapılan 50 kilometreden sonra kendi dönemlerinde 825 kilometre'ye çıktığını hatırlattı. Bazı çevrelerin projeleri küçümseyen eleştirilerine de değinerek Badal Tüneli üzerinden yürütülen asılsız iddialara cevap verdi ve bu tür yatırımların bölge sakinleri ile uzun yol sürücülerinin hayatını kolaylaştırdığını belirtti.

Konuşmasının ardından Bakan Uraloğlu, töreni protokolden bir an olarak sürdürüp Togg'un şoför koltuğuna oturarak açılışını gerçekleştirdiği Aydınca Varyantı ve Şehit Ahmet Özsoy Tüneli'nden geçti.

