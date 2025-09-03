Uraloğlu: Bayburt-Gümüşhane Havalimanı altyapısı tamamlandı — 2026 hedefi

Uraloğlu: Bayburt-Gümüşhane Havalimanı altyapısı tamamlandı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Gümüşhane'nin Köse ilçesine bağlı Salyazı köyündeki Bayburt-Gümüşhane Bölgesel Havalimanı inşaatında incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı.

İlerleme durumu ve kapasite

Bakan Uraloğlu, projenin altyapısının tamamlandığını belirterek, "Altyapı, bu işin yarısı demektir. Yüzde 50'sini o anlamda tamamladık. Üstyapının da yaklaşık yüzde 10'unu tamamladık." dedi.

Havalimanının pistinin 3 bin metre uzunluğunda ve 45 metre genişliğinde tasarlandığını, geniş gövdeli uçakların iniş-kalkışına uygun olduğunu vurgulayan Uraloğlu, tesisin yaklaşık 30 bin metrekare kapalı alana sahip olacağını ve 17 bin metrekarelik terminal binası inşa edileceğini söyledi. Havalimanının yılda 2 milyon yolcuya hizmet verebilecek kapasitede olması planlanıyor.

Uraloğlu, son iki aydır çalışmaların hızlandığını ifade ederek, "Cumhurbaşkanımızın talimatıyla, onun riyasetiyle bu sene çalışmalarımızı hızlandırdık ve sene sonuna kadar binaların aşağı yukarı çatılarını çatıp, içerisine girmiş olacağız." dedi.

Elektromekanik işler ile kış şartlarından daha az etkilenecek çalışmaların devam ettiğini aktaran Bakan, firmaların yurt dışından gelecek donanımlar için siparişleri başlattığını belirtti ve "Hedefimiz 2026 yılı içerisinde Bayburt-Gümüşhane Havalimanı'nı bitirerek uçuşları başlatmaktır." ifadesini kullandı.

Ulaşım bağlantıları ve tünel projeleri

Havalimanına her iki ilden gelen yollar için kısa, orta ve uzun vadeli planların hazırlandığını söyleyen Uraloğlu, Köse Dağı Tüneli projesine başlandığını; ilk etapta mevcut yolun iyileştirilerek bağlantının sağlanacağını bildirdi.

Uraloğlu, Zigana Tüneli ile Gümüşhane geçişindeki tünellerin tamamlandığını, devamında 7,5 kilometre uzunluğundaki Vauk Dağı Tüneli çalışmalarının sürdüğünü anlattı. Bayburt için kritik önem taşıyan Kop Tüneli ile ilgili olarak ise 6,5 kilometrelik tünelde yoğun su ve zaman zaman gaz çıkışlarının bulunduğunu, çalışma koşullarının zorlu olduğunu belirtti. Bakan, tünelde yaşanan zorluklara ilişkin olarak şunları aktardı: "Su boşalımından dolayı 20 tonluk bir eskavatör tünelin içerisinde geçtiğimiz yıllarda 200 metre sürüklendi. Yani tünelin içerisinde neredeyse bir sel oldu."

Uraloğlu, kazı destekleme çalışmalarının güvenlik önlemleriyle sürdürüldüğünü, kazı işlerinin önümüzdeki yıl bitirilmesinin hedeflendiğini ve "Hedefimiz 2027 yılı içerisinde de Kop Tüneli'ni bitirmektir." dedi.

Siyasi iş birliği ve katılımcılar

Bakan Uraloğlu, AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi ile Cumhur İttifakı dönemlerinde her iki ilde birçok hizmetin hayata geçirildiğini belirterek, yapılacak çalışmaları da Cumhurbaşkanı liderliğinde aynı anlayışla sürdüreceklerini ifade etti.

İncelemelerde Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, Gümüşhane Valisi Aydın Baruş, AK Parti Bayburt Milletvekili Orhan Ateş, AK Parti Gümüşhane Milletvekili Celalettin Köse, MHP Gümüşhane Milletvekili Musa Küçük, Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş, Gümüşhane Belediye Başkanı Vedat Soner Başer, AK Parti Bayburt İl Başkanı Turgut Çalışkan, AK Parti Gümüşhane İl Başkanı Mehmet Emin Erdoğdu, MHP Gümüşhane İl Başkanı Mete Kaya ve diğer ilgililer de hazır bulundu.

Bakan Uraloğlu ayrıca Mevlit Kandili vesilesiyle milletin ve İslam aleminin birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularının güçlenmesi ile Gazze'deki kardeşlerin kurtuluşuna vesile olmasını diledi.

