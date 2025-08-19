Uraloğlu: Demir Yolu ve Yeşil Ulaşımda Karbon Azaltım

Uraloğlu Sürdürülebilir Ulaşım Zirvesi'nde Hedefleri ve Başarıları Paylaştı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Yeşil Kalkınma Vakfı (YEKAV) tarafından düzenlenen Sürdürülebilir Ulaşım Zirvesi açılışında, ulaşım politikalarının çevresel sorumluluklar doğrultusunda şekillendirilmesinin önemine vurgu yaptı.

Zirvede vurgulanan öncelikler

Uraloğlu, iklim değişikliği, artan nüfus ve sanayileşmenin doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımını kritik hale getirdiğini belirterek, doğal afetlerdeki artışın çevresel sorunların ekonomik ve sosyal boyutlarını ortaya koyduğunu söyledi. Konuşmasında ayrıca şunları ifade etti:

"Türkiye, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde 2053 net sıfır emisyon hedefi ve Paris İklim Anlaşması'na taraf olarak iklim değişikliğiyle mücadelede kararlılığını ortaya koymaktadır."

"Kurumsal karbon ayak izi..."

"Kurumsal karbon ayak izi hesaplamasını Türkiye’de ilk gerçekleştiren bakanlık olarak çevre bilinci hizmet anlayışına liderlik etmekten de gururluyuz. İklim kriziyle mücadelede öncü bir rol üstlenerek, çevreye duyarlı, karbon emisyonunu azaltan ulaşım sistemlerini hayata geçiren projeler geliştiriyoruz."

"Türkiye’nin Ulaşımda Net Sıfır Emisyon Yol Haritası"

Uraloğlu, Avrupa Birliği mali işbirliğiyle yürütülen projenin bütün ulaşım modlarını kapsadığını belirterek, projeyi şu sözlerle anlattı:

"Bu proje, ulaşım faaliyetlerinden kaynaklanan sera gazı emisyonlarını sıfıra indirmeye yönelik etkili bir çerçeve oluşturmayı hedefliyor. Proje kapsamında geliştirilen emisyon modeliyle kara yolu, demir yolu, hava yolu, deniz yolu ve kent içi ulaşım modlarının mevcut durumunu analiz ederek, farklı gelecek senaryolarına göre aktivite tahminleri, araç sayısı, yakıt türü ve emisyon projeksiyonları oluşturacağız."

Kara yolu taşımacılığı ve yeşil dönüşüm

"Türkiye'de yük taşımalarının yaklaşık yüzde 85’i kara yolu ile yapılıyor" uyarısında bulunan Uraloğlu, kara yolu taşımacılığında yeşil dönüşümü sağlamak için mevzuat düzenlemeleri yaptıklarını, elektrikli kamyon, otobüs, minibüs, çekici ve otomobillerin kullanımını teşvik ettiklerini söyledi.

"2021’de yürürlüğe aldığımız Elektrikli Skuter Yönetmeliği kapsamında bugüne kadar 26 firma, yaklaşık 65 bin skuter ile Türkiye’nin birçok ilinde faaliyet göstermeye başladı."

Uraloğlu ayrıca Kombine Taşımacılık Yönetmeliği ve Yeşil Lojistik Belgesi uygulamalarına dikkat çekerek, başvurularda ve taşıt kartı ücretlerinde sağlanan indirim ve desteklerle çevre dostu taşımacılığın yaygınlaştırıldığını belirtti:

"Yeşil Lojistik Belgesi alan firmalara, yetki belgesi başvurularında yüzde 50 indirim, taşıt kartı ücretlerinde ise yüzde 95’e varan destekler sağlıyoruz. 2025 yılı itibarıyla 42 Taşıma İşleri Organizatörlüğü Yetki Belgesi sahibi işletmeci bu belgeye sahiptir."

Yatırımların çevresel getirileri

Son 23 yılda yapılan yatırımlarla mobilite, lojistik ve dijitalleşme odaklı çok sayıda projenin hayata geçirildiğini belirten Uraloğlu, yapılan çalışmaları şu verilerle özetledi:

"6 bin 101 kilometre olan bölünmüş yol uzunluğunu 29 bin 832 kilometreye yükselterek, yıllık yaklaşık 2 milyar 453 milyon litre akaryakıt tasarrufu elde etik."

"Çevreye zarar veren araçların karbon emisyonunu da 5,27 milyon ton azaltarak doğanın korunmasına katkı sağladık. Demir yolu yatırımlarımızla da toplam 8,9 milyon ton daha az karbon emisyonu salındı. 2025’te 13 bin 919 kilometre olan demir yolu ağımızı 2028’de 17 bin 500 kilometreye, 2053’te ise 28 bin 600 kilometreye çıkararak çevre dostu ulaşım sistemlerini güçlendirmeyi hedefliyoruz. Demir yolunda yük taşımacılığı payını yüzde 5’ten yüzde 22’ye yükseltmek için projemizle daha güvenli, dengeli ve çevre dostu çok modlu taşımacılığı destekliyoruz."

Kent içi raylı sistem projelerine de değinen Uraloğlu, Türkiye genelinde 434 kilometresi tamamlanan ve 122,1 kilometresi devam eden projelerin şehir içi emisyonları azalttığını sözlerine ekledi.

Acil teknolojiler: AUS, fiber ve 5G

Akıllı Ulaşım Sistemlerinin (AUS) trafik akışını iyileştirerek emisyonları azalttığını belirten Uraloğlu, pilot uygulamalar ve altyapı planlarını şöyle paylaştı:

"Bu noktada Kooperatif AUS test ve Uygulama Koridoru ile dünyadaki yenilikçi teknolojilerin ülkemizde uygulanmasını sağlıyoruz. İstanbul ve Antalya’da Kooperatif Akıllı Ulaşım Sistemleri (K-AUS) pilot uygulamalarına başladık. Akıllı ulaşım sistemlerini yaygınlaştırmak için fiber optik altyapımızı kara yolu ağlarımızda 20 bin kilometreye çıkaracağız."

Bir gazetecinin 5G ihalesine ilişkin sorusuna Uraloğlu'nun yanıtı ise şu şekildeydi:

"İletişim noktasında gerek telekomun imtiyaz hakkının yenilenmesi, uzatılması noktasında gerekse de 5G'ye geçiş noktasında bir irade ortaya koyduk. Tabi uzun zamandır yürüttüğümüz bir çalışmaydı."

"Yine başta Avrupa olmak üzere dünyadaki 5G uygulamalarına nasıl hangi şartlarda geçildiğiyle ilgili incelemelerde bulunduk ve bunun sonucunda da olması gerektiği gibi hem kamu faydasını düşünerek hem de bu operatörlerin yatırım yapma reflekslerini ya da yeteneklerini engellemeyecek şartları ortaya koyarak, Cumhurbaşkanımızın da onayını alarak artık bundan sonra şartnameyi oluşturuyoruz. Bu şartnameyle zaten aşağı yukarı oluşturduk da bu şartnameyle bu ay yetişir mi ilanını, ihale tarihini, 45 günlük bir süre gerekiyor. Bu ay onu ilan etmeye gayret edeceğiz. Eğer yetiştirirsek demek ki eylül-ekim ayında. Ekim ayında inşallah bunun ihalesini yapmış oluruz. 2026'da da ilk sinyalleri almaya başlarız. Zaten burada biliyorsunuz 4 büyüklerin stadyumunda yine İstanbul Havalimanı'nda ve 30 civarındaki tesiste de 5G'yi deneyimleyebiliyoruz, ondan faydalanabiliyoruz, eğer sizin cep telefonunuz uygunsa. Dolayısıyla dediğim gibi ekim ayında ihalesini yaparız. 2026'da da sinyal almaya başlayarak birkaç yıl içerisinde bütün ülkemizin tamamına 5G'yi yaygınlaştırmış oluruz."

Elektrikli araçlar ve şarj altyapısı

Fosil yakıtlardan temiz enerjiye geçişte elektrikli araçların önemine dikkat çeken Uraloğlu, güncel verileri paylaştı:

"Türkiye genelindeki toplam elektrikli otomobil sayısı da 2025 haziran ayı itibarıyla 268 binin üzerine çıktı. Yine, haziran itibarıyla da ülkemizde 31 bin 433 elektrikli araç şarj soketi bulunmaktadır."

Elektrikli araçlara düşen şarj soketi sayısıyla ilgili bir soruya verdiği yanıtta Uraloğlu, altyapının genel olarak yeterli olduğunu fakat belirli lokasyonlarda artırılması gerektiğini vurgulayarak şöyle dedi:

"268 bin civarında araç var. Bir kere onu kesinlikle daha da artırmalıyız. Dünyada artık daha ağır taşıtların yani enerjiyi daha çok sarf eden araçlara yönelik de çalışmalar var. Onlar geliştiriyor ama şimdilik otomobiller de çok daha yaygın bildiğiniz gibi. Dünyadaki ortalama çok bilmiyorum ama bir aracın günde en fazla herhalde bir defa şarj ihtiyacı olur, hadi iki defa olsun. Türkiye'de altı araca düşen bir tane soket var. Bence sayı olarak yeterli. Dolayısıyla belli lokasyonlarda birazcık daha mutlaka artırmamız gerekir. Bu konuda tabii Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızla, belediyelerle ciddi işbirliği içerisindeyiz. Şarj istasyonu Türkiye'de genel anlamda bir problem değildir diyebilirim."

Denizcilik ve havalimanlarında yeşil uygulamalar

Denizcilikte hurda teşvikleri ve yeşil liman sertifikalarıyla emisyonları azaltmaya yönelik adımlar attıklarını belirten Uraloğlu, gemi yenileme teşvikini şöyle açıkladı:

"Eski gemilerin çevreci sistemlerle yenilenmesini desteklemek için hurdaya ayrılan gemilerin yerine inşa edilen yeni gemilere hurda bedelinin 1,5 katı, alternatif enerji sistemleriyle donatılanlara ise 2,5 katı teşvik veriyoruz."

Havalimanları için başlatılan program hakkında da Uraloğlu şunları söyledi:

"Dünyada 88 ülkede toplam 587 havalimanının dahil olduğu programda, ülkemiz karbonsuz havalimanı sertifikasına sahip 50 havalimanıyla bu kapsamda en yüksek sayıda sertifikaya sahip 2'nci ülke konumundadır."

Uraloğlu'nun konuşması, ulaştırma sektöründe çevresel duyarlılık, dijital dönüşüm ve çok modlu taşımacılığa geçiş hedeflerini bir arada ortaya koydu. Zirve, sektör paydaşları için hem mevcut uygulamaların değerlendirilmesi hem de geleceğe dönük politika araçlarının tartışılması açısından önemli mesajlar verdi.