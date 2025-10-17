Uraloğlu: Türkiye, 23 Yılda 25 Milyar Dolarla Havacılıkta Parlayan Yıldız

Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, TABEF'te Türkiye'nin 2002'den beri havacılıkta 'parlayan yıldız' olduğunu ve 23 yılda 25 milyar dolar yatırım yaptıklarını açıkladı.

Yayın Tarihi: 17.10.2025 12:52
Güncelleme Tarihi: 17.10.2025 13:15
TABEF konuşması ve yatırımlar

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye-Afrika İş ve Ekonomi Forumu'nda yaptığı konuşmada, "2002'den beri yürüttüğümüz hava ulaşım politikaları ve faaliyetleriyle ülkemizi havacılık alanında dünya arenasının parlayan yıldızı haline getirdik." dedi.

Uraloğlu, "Son 23 yılda havacılık sektöründe yaklaşık 25 milyar dolar yatırımı hayata geçirdik." ifadelerini kullandı.

Türkiye-Afrika İş ve Ekonomi Forumu (TABEF), Ticaret Bakanlığı ev sahipliğinde, Afrika Birliği koordinasyonunda ve Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) organizasyonuyla İstanbul Kongre Merkezi'nde devam ediyor.

Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu Ticaret Bakanlığı ev sahipliğinde, Afrika Birliği koordinasyonunda ve Dış Ekonomik İlişkiler Kurulunun (DEİK) organizasyonuyla düzenlenen Türkiye-Afrika İş ve Ekonomi Forumu (TABEF), İstanbul Kongre Merkezi'nde devam ediyor. "Türkiye-Afrika İlişkilerini Güçlendirerek Ortak Kazanımları Paylaşmak" ana temasıyla düzenlenen forum kapsamında, "Türkiye-Afrika Uluslararası Sivil Havacılık İşbirliği" başlıklı panel gerçekleştirildi. Panelde Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu konuşma yaptı.

