Uraloğlu: USOM 74 bin 594 Zararlı Bağlantıyı Engelledi — 5G ve Siber Güvenlik Vurgusu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK)’da düzenlenen 18. Uluslararası Bilgi Güvenliği ve Kriptoloji Konferansında konuştu. Uraloğlu, dijital dönüşümün hayatın her alanını yeniden şekillendirdiğini, bilginin çağın en değerli hazinesi olduğunu ve siber güvenliğin bu hazineyi koruyan en kritik kale olduğunu vurguladı.

5G yetkilendirme ve yeni sorumluluklar

Uraloğlu, geçen hafta yapılan 5G yetkilendirme ihalesinin Türkiye'nin dijital geleceğinde tarihi bir adım olduğunu belirterek, ihalenin işletmecilerin rekabetçi teklifleriyle KDV dahil 3 milyar 534 milyon dolara ulaştığını söyledi. Bu gelişmenin iletişim altyapı yatırımlarını, AR-GE çalışmalarını ve ekonomiyi güçlendireceğini aktarırken, 5G'nin sunduğu fırsatlarla birlikte siber güvenlik sorumluluklarının da arttığını vurguladı.

"5G ile birlikte başlayan yeni dönemde Türkiye'nin dijital dönüşüm yolculuğunu siber güvenlik faaliyetleri açısından da daha güçlü, daha hızlı adımlarla kat edeceğiz. Çünkü siber güvenlik yalnızca bir teknoloji meselesi değil ekonomik, sosyal ve ulusal güvenliğimizin temel taşıdır."

USOM'un sahadaki faaliyetleri

Uraloğlu, Bakanlığın Ulusal Siber Güvenlik Stratejisi ve Eylem Planı (2024-2028) çerçevesinde kamu, özel sektör, akademi ve vatandaşlarla eşgüdümlü çalışmalar yürüttüğünü belirtti. USOM'un ülkenin siber sınırlarını korumada öncü bir rol üstlendiğini ifade etti.

"USOM, 14 sektörel SOME ve 2 bin 374 kurumsal SOME ile koordineli çalışarak, 8 bin 237 uzman personeliyle ülkemizin siber olaylara müdahale kapasitesini güçlendiriyor. 2025 Ekim ayı itibarıyla 74 bin 594 zararlı bağlantıyı altyapı seviyesinde erişime engelledik ve 306 güvenlik bildirimi yayımlayarak ilgili kurumlarla paylaştık. USOM'un geliştirdiği yapay zeka teknolojisiyle vatandaşlarımızı dolandırmaya yönelik, son günlerde bu biraz daha sanki artış göstermiş, oltalama amacıyla kurulan 74 bin 205 alan adını tespit ettik ve engelledik. Sadece son bir haftada 502 bin 173 zararlı internet adresine, 75,1 milyon erişim engeli uyguladık. Ayrıca, yerli ve milli yazılımlarımız AVCI, AZAD, KASIRGA, ATMACA ve KULE ile toplam 17 milyon IP adresi için düzenli taramalarla zafiyete ait riskleri proaktif şekilde tespit ediyoruz. Haftalık 109 farklı taramada 286 portu güvenlik açısından inceliyoruz. USOM sadece 7 saatte yaklaşık 242 bin 133 kritik web sitesini zafiyetlere karşı tarayabilecek kapasiteye sahip."

İşletmeciler tarafından iletilen raporlara göre 2024'te 215 binin üzerinde, 2025 yılı Ekim ayı itibarıyla ise 182 binin üzerinde siber saldırı raporlandığını ve engellendiğini belirten Uraloğlu, yerli ve milli çözümleri 5G altyapısının siber güvenliğini sağlamak için geliştirmeye devam edeceklerini aktardı. USOM'un yapay zeka destekli analiz sistemleriyle 5G ağlarında kullanılan yazılım ve donanımların güvenilirliğinin sürekli denetleneceğini söyledi.

Sosyal medya düzenlemeleri ve çocukların korunması

Uraloğlu, Uluslararası Telekomünikasyon Birliği'nin 2024 yılı Küresel Siber Güvenlik Endeksi'nde Türkiye'nin 100 tam puan alarak "Seviye 1: Rol Model Ülke" kategorisinde yer aldığını hatırlattı. Ayrıca 19 Mart 2025'te yürürlüğe giren Siber Güvenlik Kanunu'nun Türkiye'nin siber uzaydaki ulusal çıkarları açısından önemine dikkat çekti.

Bakanlık tarafından 5651 sayılı Kanun kapsamında sosyal medya platformlarına yönelik düzenlemelerin titizlikle sürdürüldüğünü söyleyen Uraloğlu, günlük erişimi 1 milyondan fazla olan yurt dışı kaynaklı sosyal ağ sağlayıcılarına bazı sorumluluklar getirildiğini; Türkiye'den günlük erişimi 10 milyondan fazla olan sosyal ağ sağlayıcılarının ise temsilci, şeffaf raporlama, eşit davranış ve kriz planı yükümlülükleriyle düzenlemelere tabi olduğunu belirtti.

Özellikle çocukların korunmasının Bakanlığın öncelikleri arasında olduğunu vurgulayan Uraloğlu, yapay zeka gibi teknolojilerin entegrasyonunun riskleri artırdığını belirterek şu değerlendirmeyi yaptı:

"16 yaş altı çocuklar için sosyal medya kullanımına yönelik yeni düzenlemeler üzerinde çalışmaya devam ediyoruz. İlk aşamada 13 yaş altı için bir düzenleme düşünülmüşse de Bakanlık olarak önerimiz, uluslararası literatürle de uyumlu şekilde 16 yaş altı için kapsamlı bir düzenleme yapılması yönündedir. Belki 15 yaş olacak, bunu ilgili taraflarla konuşuyoruz. Sosyal medya sağlayıcılarına bu konuda yükümlülükler getirerek çocukların korunmasını daha etkin hale getirmeyi ve ailelerin bu sürece aktif katılımını sağlamayı hedefliyoruz. Teknik ekiplerimiz uygulanabilir bir model üzerinde yoğun şekilde çalışıyor."

Uraloğlu'nun konuşması, 5G'nin getirdiği fırsatlarla birlikte siber güvenlik tedbirlerinin hızla güçlendirilmesi gerektiği mesajını öne çıkarırken, USOM ve yerli çözümlerle sahadaki etkinliğin artırıldığına dair somut veriler sundu.

