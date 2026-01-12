USTKON ve SATKOF İş Birliğiyle Türkiye'de Sağlık Turizmi ve Sanayi Atağı

USTKON ile SATKOF, dijital dönüşüm, sürdürülebilir üretim ve sağlık turizmi yatırımlarıyla Türkiye'nin uluslararası rekabet gücünü artırmayı hedefliyor.

Yayın Tarihi: 12.01.2026 19:00
Güncelleme Tarihi: 12.01.2026 19:00
USTKON ve SATKOF İş Birliğiyle Türkiye'de Sağlık Turizmi ve Sanayi Atağı

USTKON ve SATKOF İş Birliğinde Türkiye'yi Küresel Arenaya Taşıyacak Adımlar

Uluslararası Sanayi ve Ticaret Konfederasyonu (USTKON) ile Sağlık Turizmi Konfederasyonu (SATKOF) sanayi, ticaret ve sağlık turizmi alanlarında stratejik bir iş birliğine imza atıyor. İki konfederasyon, ortak projelerle Türkiye'nin küresel etkisini artırmayı amaçlıyor.

Ortak Vizyon ve Liderlik

İş birliğinin yönetiminde Prof. Dr. Aysun Bay önderliğinde yürütülecek çalışmalar, konfederasyonların ortak vizyonu doğrultusunda ulusal ve uluslararası ölçekte stratejik projeler geliştirmeyi hedefliyor. Kurumsal yapılanmanın güçlendirilmesi ve sürdürülebilir kalkınmaya katkı sunulması öncelikler arasında yer alıyor.

Öne Çıkan Proje Alanları

Tarafların gündeminde dijital dönüşüm, sürdürülebilir üretim, sağlık turizmi yatırımları ve uluslararası ticaretin geliştirilmesi bulunuyor. Bu alanlarda ortak programlar ve yatırım teşvikleriyle somut sonuçlar hedefleniyor.

Kamu ve Paydaşlarla İş Birliği

Projeler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kalkınma ve yatırım vizyonu çerçevesinde; ilgili kamu kurumları ve paydaşlarla koordineli yürütülecek. Özellikle Sağlık Bakanlığı başta olmak üzere birçok paydaşla sürdürülen çalışmalar sonucu sağlık turizmi ve sanayi yatırımlarında ilerleme kaydedildi.

USTKON ve SATKOF, kamu, özel sektör ve sivil toplum arasında güçlü bir sinerji oluşturarak Türkiye'nin uluslararası rekabet gücünü artırmayı ve ülkeyi küresel ölçekte daha etkin bir konuma taşımayı amaçlıyor.

TÜRKİYE’DEN DÜNYAYA AÇILAN YENİ YAPI: USTKON VE SATKOF İŞ BİRLİĞİ

TÜRKİYE’DEN DÜNYAYA AÇILAN YENİ YAPI: USTKON VE SATKOF İŞ BİRLİĞİ

TÜRKİYE’DEN DÜNYAYA AÇILAN YENİ YAPI: USTKON VE SATKOF İŞ BİRLİĞİ

Yazar
EDİTÖR

Serdar Aksoy

6 yıllık deneyimli. Otomotiv endüstrisi, KOBİ'ler, ihracat rakamları ve reel sektörün sorunlarına odaklanan, iş dünyası ile ilişkileri güçlü bir editör.

İLGİLİ HABERLER

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
USTKON ve SATKOF İş Birliğiyle Türkiye'de Sağlık Turizmi ve Sanayi Atağı
2
Ada Kıyafet Evi 272 Çocuğa Ücretsiz Kıyafet Sağladı
3
Çukurova-Erbil Direkt Uçuşları Başladı
4
LEGO Education: Anaokulundan 8. Sınıfa Bilgisayar Bilimi ve Yapay Zeka Eğitimi
5
AYTB Laboratuvarı'nda Mikrobiyoloji Analizleri Durduruldu — Tarım Bakanlığı Denetimi
6
Muğla Büyükşehir yatırımlarını Seydikemer'de toplu açılışla hizmete sunuyor
7
Sarıgöl'de Sağanak Üzüm Bağlarına Nefes Aldırdı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları