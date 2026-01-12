USTKON ve SATKOF İş Birliğiyle Türkiye'de Sağlık Turizmi ve Sanayi Atağı

USTKON ve SATKOF İş Birliğinde Türkiye'yi Küresel Arenaya Taşıyacak Adımlar

Uluslararası Sanayi ve Ticaret Konfederasyonu (USTKON) ile Sağlık Turizmi Konfederasyonu (SATKOF) sanayi, ticaret ve sağlık turizmi alanlarında stratejik bir iş birliğine imza atıyor. İki konfederasyon, ortak projelerle Türkiye'nin küresel etkisini artırmayı amaçlıyor.

Ortak Vizyon ve Liderlik

İş birliğinin yönetiminde Prof. Dr. Aysun Bay önderliğinde yürütülecek çalışmalar, konfederasyonların ortak vizyonu doğrultusunda ulusal ve uluslararası ölçekte stratejik projeler geliştirmeyi hedefliyor. Kurumsal yapılanmanın güçlendirilmesi ve sürdürülebilir kalkınmaya katkı sunulması öncelikler arasında yer alıyor.

Öne Çıkan Proje Alanları

Tarafların gündeminde dijital dönüşüm, sürdürülebilir üretim, sağlık turizmi yatırımları ve uluslararası ticaretin geliştirilmesi bulunuyor. Bu alanlarda ortak programlar ve yatırım teşvikleriyle somut sonuçlar hedefleniyor.

Kamu ve Paydaşlarla İş Birliği

Projeler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kalkınma ve yatırım vizyonu çerçevesinde; ilgili kamu kurumları ve paydaşlarla koordineli yürütülecek. Özellikle Sağlık Bakanlığı başta olmak üzere birçok paydaşla sürdürülen çalışmalar sonucu sağlık turizmi ve sanayi yatırımlarında ilerleme kaydedildi.

USTKON ve SATKOF, kamu, özel sektör ve sivil toplum arasında güçlü bir sinerji oluşturarak Türkiye'nin uluslararası rekabet gücünü artırmayı ve ülkeyi küresel ölçekte daha etkin bir konuma taşımayı amaçlıyor.

TÜRKİYE’DEN DÜNYAYA AÇILAN YENİ YAPI: USTKON VE SATKOF İŞ BİRLİĞİ