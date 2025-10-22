UTİKAD: Türkiye'yi 200 Milyar Dolarlık Lojistik Gücüne Taşıyacak İki Strateji

UTİKAD, 200 milyar dolar hedefiyle iki stratejik adımı duyurdu

UTİKAD Yönetim Kurulu Başkanı Bilgehan Engin, Türkiye'nin lojistikte 200 milyar dolar düzeyinde pazar büyüklüğüne ulaşarak dünyanın ilk 10 ülkesi arasında başat bir merkez olmasını hedeflediklerini açıkladı. Engin, bu hedefin sektörün bilgi, deneyim ve yetkinlik kalitesiyle mümkün olduğunu vurguladı.

Basın toplantısında Engin şu değerlendirmeyi yaptı:

Sektörümüz bu hedefi gerçekleştirebilecek ve hatta aşabilecek bilgi, deneyim, yetkinlik kalitesine ve yönetim vizyonuna sahip. Bununla birlikte günümüzde hem jeopolitik dengeler hem küresel lojistik dinamikleri hem de uluslararası ticaret ağlarında iş yapış şekillerinin hızlı değişimine, inovasyon, teknoloji ve kapsayıcı sürdürülebilirlik odaklı dönüşümle ayak uydurmak büyük önem taşıyor.

Türkiye Logistics Summit 2025: Stratejik buluşma

UTİKAD, Turkish Cargo ana sponsorluğunda 7 Kasım'da ikincisini düzenleyecekleri Türkiye Logistics Summit 2025 etkinliğini duyurdu. Engin, etkinliğin henüz ikinci yılında sektörün en önemli uluslararası buluşmalarından biri haline geldiğini belirtti ve zirvenin küresel liderleri, uzmanları ve karar vericileri bir araya getirdiğini söyledi.

Engin ayrıca küresel dinamiklere ilişkin şunları paylaştı:

Ülkeler çatışmalar içerisinde pragmatik kazanımlar peşindeyken, küresel şirketlerin tedarik zincirlerini çeşitlendirip, üretim faaliyetlerini çeşitlendirerek riski azaltma ve diğer bölgelerdeki fırsatlardan yararlanma arayışı sürüyor. Türkiye'nin benzersiz konumu, hem Orta Koridor gibi stratejik projelerle Doğu ve Batı arasında başat lojistik merkezi olma hem de küresel gerilimlerde alternatif kaynak ülke olarak konumlanma fırsatı sunuyor. Bu fırsatları değerlendirmek için bu küresel dinamikleri, dijital dönüşüm, yapay zeka destekli lojistik çözümleri, yeşil ve sürdürülebilir lojistik uygulamaları, tedarik zinciri güvenliği ve uluslararası ticarette yeni trendler gibi önemli konularla birlikte okumak büyük önem taşıyor. Bu fırsatları, dijital dönüşüm, yapay zeka ve yeşil lojistik gibi yeni trendlerle birlikte ele alacağımız Türkiye Logistics Summit 2025, 'Pioneering the Future of Logistics' mottomuzla sektörün dönüşüm vizyonunu ortaya koyacak. 4 ana panel, 2 özel oturum ve deneyim alanları ile 1000'in üzerinde katılımcıyı bir araya getirmeyi hedefliyoruz.

Engin, zirvenin aynı zamanda UTİKAD'ın sürdürülebilirlik dönüşümündeki liderliğini de göstereceğini, etkinliğin karbon nötr olarak düzenleneceğini ifade etti.

'Lojistik Sektöründe Kadın Etki Raporu' ve kapsayıcılık vurgusu

UTİKAD'ın diğer önemli adımı, UTİKAD Kadın Lojistikçiler Odak Grubu (KLOG) katkılarıyla hazırlanan 'Lojistik Sektöründe Kadın Etki Raporu' oldu. Engin, raporun kadınların sektöre sağladığı katkıları ortaya koyduğunu ve artırılması gereken alanları gösterdiğini belirtti. Engin ayrıca, fırsat eşitliği ve kapsayıcılığı sektörün 200 milyar dolarlık büyüme hedefi için stratejik bir zorunluluk olarak nitelendirdi ve UTİKAD'ın 'İş'te Eşit Kadın Sertifikası'nı alan ilk sivil toplum kuruluşu olduğunu vurguladı.

UTİKAD KLOG Koordinatörü Aslı Malay Tuncer rapora dair şu değerlendirmeyi yaptı:

Bu yolda attığımız en önemli adımlardan biri, genç meslektaşlarımıza ışık tutan mentorluk programlarımız oldu, sektörel eğitimler ve görünürlük çalışmalarıyla bu misyonumuzu her zaman destekledik. Bu vizyonla hazırladığımız 'Lojistik Sektöründe Kadın Etki Raporu' ise önemli bir gerçeği verilerle ortaya koyuyor, sektörümüzde yetkin ve deneyimli kadın çalışanlar olmasına rağmen, üst düzey yönetim ve karar verici pozisyonlara geçişte yüzde 10'un altında kalan bir temsil oranıyla ciddi bir tıkanma yaşanıyor. Bu tablo, bize bir sorumluluk yüklüyor.

UTİKAD, bu iki stratejik adım ile hem uluslararası iş birliklerini güçlendirmeyi hem de sektörde kapsayıcılık ve sürdürülebilir büyümeyi desteklemeyi hedefliyor.

Uluslararası Taşımacılık ve Lojistik Hizmet Üretenleri Derneği (UTİKAD) Yönetim Kurulu Başkanı Bilgehan Engin, düzenlenen basın toplantısında konuşma yaptı.