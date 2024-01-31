Uygun fiyatlara ayçiçek yağı almak isteyenler başka markete bakmadı bile! O markette sadece 40 TL’ye düştü

Temel gıda ürünlerine yapılan zamlardan en fazla nasibini alanlar arasında ayçiçek yağı ve zeytinyağı yer aldı. Özellikle ayçiçek yağının mutfakta vazgeçilmez ürünlerden birisi olması, vatandaşların uygun fiyatlarla satışa çıkartılan ayçiçek yağların takip etmesini beraberinde getirdi. Eğer siz de uygun fiyata ayçiçek satın almak istiyorsanız; Migros marketlerin 18 Ocak itibari ile başlatmış olduğu uygun fiyatlı ayçiçek yağı satışından kesinlikle yararlanmalısınız. Dilerseniz Migros market şubelerinden dilerseniz de Migros online adreslerden yalnızca 40 TL’ye ayçiçek yağınızı satın alabilirsiniz. Ayçiçek yağını stoklamak, Migros marketlerin indirimli şekilde satışa çıkardığı ayçiçek yağı ile mümkün olacak. İşte detaylar…

KOMİLİ MARKA AYÇİÇEK YAĞI 40 TL’YE DÜŞÜYOR



Migros marketler tarafından 18 Ocak tarihinde başlatılmış olan bu kampanya ile birlikte vatandaşlar 31 Ocak yani bugün market kapanışına kadar Komili ayçiçek yağ 1 litreyi 40 TL’ye alabilecek. Özellikle ayçiçek yağlarına yapılan zamlardan kaynaklı vatandaşlar isyan etmeye başlamıştı. Migros marketler yine gün içersinde yaptığı bir çok indirim kampanyasından birisini duyurarak ayçiçek yağını sadece 40 TL’ye satışa çıkardı. Sizlerde bir litrelik ayçiçek yağından birden fazla satın alarak evinizde ayçiçek yağlarınızı stoklayabilirsiniz!



