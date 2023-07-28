Uygun fiyatlı araba arayanlar sakın kaçırmasın! Ford Fiesta 170 bin TL'ye düştü: Peynir ekmek gibi gidecek

E-ihale sistem ile özellikle de Ford Fiesta modeli dikkatleri üzerine çekti. 172 bin 500 Türk lirası gibi uygun fiyatlarla satışa sunulan Ford Fiesta, binlerce kişinin ilgisini toplamış durumda. Vatandaşlar gümrükte kalan arabaları ile daha ekonomik şekilde araç sahibi olma imkanı yaşıyor.





Ford Fiesta Model Özellikleri

• İhale Numarası: 2307ANY20230121A654

• İşletme Müdürlüğü: Antalya T.İ.M.

• Ana Kategori: Araç

• Alt Kategori: Otomobil

• Marka: Ford

• Model: Fiesta

• Tasfiye Nedeni: 4458 Sayılı Kanun

• Yıl: 2000

• KM: 137318

• Vites: Manuel

• Motor Hacmi: 1299

• Yakıt: Benzin

• Bulunduğu Konum: Antalya Tim Oto Sundurması

• Satışa Esas Bedel: 230 Bin Türk Lirası

• Teminat Bedeli: 23 Bin Türk Lirası

• Başlangıç Bedeli: 172,500 Türk Lirası

• Görüş Tarihi: 24 Temmuz 2023

• Teklif Tarihi: 27 Temmuz 2023

• İhale Bitiş Tarihi: 1 Ağustos 2023

E-ihale sisteminden alınacak olan araçlarda; kazanıldıktan sonra aracı satın alan kişiler, onayladıklarına dair satış şartnamesinin ıslak imzalı bir örneğini de alması yeterlidir.