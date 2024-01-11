Uygun fiyatlı telefon arayanlara müjde! Samsung'un yeni modeli hem fiyatıyla hem donanımıyla yüzleri güldürecek

Samsung'un sonuncu ürünü Galaxy A55'in resmi tasarım görselleri sonunda ortaya çıktı. Galaxy S24 serisinin tanıtım etkinliği 17 Ocak'ta düzenlenecek ve bu etkinlik sonrasında Samsung'un premium segmentteki yeni akıllı telefonu olan Galaxy A55 piyasaya sürülecek. İşte detaylar...

Uygun fiyatlı telefon arayanlara müjde! Samsung'un yeni modeli hem fiyatıyla hem donanımıyla yüzleri güldürecek
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Samsung'un yaklaşan modeli Galaxy A55'e ait resmi tasarım görselleri ve bazı teknik detaylar sızdırıldı. Şirket, Galaxy S24 serisinin tanıtımının ardından bu üst düzey akıllı telefonu piyasaya sürmeye hazırlanıyor.

GALAXY A55 GÖRSELLERİ SIZDIRILDI

'Düğme Adası' Tasarımı ve Ekran Detayları Samsung'un 'Düğme Adası' tasarımı, Galaxy A55 modelinde de kendini gösteriyor. Bu tasarım, güç ve ses düğmelerinin yer aldığı bölümü biraz daha şişkin hale getiriyor. Telefonun sağ tarafında yer alan bu düğmeler, kullanıcı deneyimini farklılaştırıyor. Ekranın düz tasarımı ve üst orta kısımda yer alan ön kamera deliği, simetrik olmayan bir görünüm sunuyor.

Galaxy A55 serisi, Lila, Mavi ve Buz Mavisi olmak üzere üç farklı renk seçeneği sunacak. Sızan görseller, Galaxy A54 serisine benzer bir tasarım dilini sürdürdüğünü gösteriyor. Ancak Samsung'un tasarımında yapılan bazı yenilikler, Galaxy A55'i diğer modellerden ayıracak gibi görünüyor.

Telefonun 'Düğme Adası' tasarımı, güç ve ses düğmelerinin bulunduğu bölümü biraz daha şişkin hale getiriyor. Bu tasarım detayı, sağ tarafta konumlanan düğmelerle kullanıcı deneyimini farklılaştırıyor. Ekranın düz tasarımı ve üst orta kısımda yer alan ön kamera deliği, simetrik olmayan bir görünüm sunuyor.

Galaxy A55, Samsung'un kendi üretimi olan Exynos 1480 işlemci ile güçlendirilecek. Bu 4nm tabanlı işlemci, dört yüksek performans çekirdeği ve dört verimlilik çekirdeği içeriyor. Cihazın 8 GB RAM ve muhtemelen 256 GB depolama alanı ile gelmesi bekleniyor. Galaxy A55, Android 14 tabanlı One UI 6.1 arayüzüyle kutudan çıkacak. Ancak cihazın kamera, ekran ve batarya özellikleri hakkında henüz kesin bilgiler bulunmuyor.

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