Uzaktan İletişim Araçlarıyla Satılan Ürün İlanlarında Türkçe Uyarı Zorunluluğu

Uzaktan İletişim ile Satılan Ürünlerde Yeni Düzenleme

Uzaktan iletişim araçlarıyla yapılan ürün satışlarında, Türkçe uyarı ve güvenlik bilgilerinin bulunması zorunlu hale getirildi. Bu yeni düzenleme, Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan "Uzaktan İletişim Araçları Yoluyla Piyasaya Arz Edilen Ürünlerin Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği" ile yürürlüğe girmiştir.

Yönetmeliğin İçeriği

Yönetmelik, uzaktan iletişim yollarıyla arz edilen ürünlerin gereksinimlerine, satış ilanlarına, iktisadi işletmecilerin ve hizmet sağlayıcıların yükümlülüklerine dair hükümler içermektedir. Ayrıca, yetkili kuruluşların görev, yetki ve sorumlulukları ile yürütülecek piyasa gözetimi yöntemleri de belirlenmiştir.

Güvenli Alışverişin Teminatı

Bakanlık, vatandaşlara güvenli ürün sunma amacıyla uzaktan iletişim satışlarının denetim gereksiniminin arttığını vurgulamaktadır. Ürünlerin satış ilanlarında, gerekli Türkçe uyarı ve güvenlik bilgileri zorunlu hale getirilmiştir. Böylelikle, tüketicilerin internet üzerinden alışveriş yaparken, adeta fiziksel bir mağazada bulunuyormuş hissi yaşaması amaçlanmaktadır.

Uygunsuz İlanlara Hızlı Müdahale

Herhangi bir internet platformunda uygunsuz bir ürün ilanı tespit edilmesi durumunda, ilanların 24 saat içerisinde kaldırılması gerekecek. Bu süre zarfında talep yerine getirilmezse, ilgili ilana erişim engellenecektir. Ayrıca, platformlar, ürün güvenliği ile ilgili 'temas noktaları' oluşturacak; vatandaşlar bu noktalardan şikayet ve bildirimde bulunabilecek.

Yönetmelik, 1 Nisan 2025 tarihinde yürürlüğe girecek ve bazı ürünlerin piyasaya sunulabilmesi için Türkiye'de yerleşik bir iktisadi işletmecinin olması şartı getirecek. Bu koşulları sağlamayan işletmeler Türkiye'deki satış faaliyetlerinde bulunamayacaklar.