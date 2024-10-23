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Uzay Ekosisteminin Gelişimi ve Uluslararası İşbirlikleri SAHA EXPO'da Tartışıldı

SAHA EXPO'da, Türkiye'nin uzay projeleri ve uluslararası işbirlikleri masaya yatırıldı. Uzmanlar, uzay ekosisteminin gelişimini ele aldı.

Yayın Tarihi: 23.10.2024 17:08
Güncelleme Tarihi: 23.10.2024 17:08
Uzay Ekosisteminin Gelişimi ve Uluslararası İşbirlikleri SAHA EXPO'da Tartışıldı

Uzay Ekosisteminin Gelişimi SAHA EXPO'da Ele Alındı

2023 yılında düzenlenen SAHA EXPO Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayii Fuarı, uzay ekosistemine dair önemli tartışmalara ev sahipliği yaptı. Etkinlikte, uzay teknolojileri konusunda öne çıkan uzmanlar, uluslararası işbirliği fırsatlarını masaya yatırdı.

TÜBİTAK UZAY Enstitüsü Müdürü Mehmet Nefes'in Açıklamaları

TÜBİTAK UZAY Enstitüsü Müdürü Mehmet Nefes, panelde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin uzay alanında ticari ve askeri ihtiyaçlarını karşılamak için milli AR-GE projelerine hız verdiklerini vurguladı. Nefes, "Bu süreçte, BİLSAT ile başlayan uzay çalışmalarımız RASAT, GÖKTÜRK-2 ve İMECE projeleriyle devam etti. Amacımız, her projede yerli teknoloji oranını artırmak ve kapasitemizi geliştirmektir" dedi.

Nefes, Türkiye'nin uzaya göndereceği astronotların arkasındaki 40 kişilik ekibi de hatırlatarak, toplumda uzay konusunun daha fazla ilgi gördüğünü belirtti. Ayrıca, yerli firmalarla işbirliği içerisinde projelere destek verdiklerinin altını çizdi.

Türkiye Uzay Ajansı ve Uluslararası İşbirlikleri

Türkiye Uzay Ajansı Başkanı Yusuf Kıraç, gelecekte Antalya'da düzenlenecek dünyanın en büyük uzay kongresi IAC ile bu alandaki uluslararası işbirliklerinin daha da güçleneceğini ifade etti.

AXIOM Space ile Dördüncü Uzay Misyonu

AXIOM Space Uluslararası İşbirliği Direktörü Necmettin Kaymaz, bugüne kadar üç insanlı uzay misyonunu tamamladıklarını ve dördüncü misyonun geleceğe yönelik planlandığını aktardı. Kaymaz, "Ax-4 misyonuna Hindistan, Polonya ve Macaristan'dan astronotlar katılacak. Bu ülkeler, uzaya erişim sağlamada önemli bir adım atacaklar" dedi.

Türksat Genel Müdür Yardımcısı Selman Demirel'in Değerlendirmesi

Türksat Genel Müdür Yardımcısı Selman Demirel, Türksat'ın şu anda üç yörüngede beş aktif uyduya sahip olduğunu, bu sayının Türksat6A’nın eklenmesiyle altıya çıkacağını açıkladı. Ayrıca, Türkiye'nin uzay alanındaki uluslararası işbirliklerinin giderek arttığına vurgu yaptı.

Demirel, Türksat6A'nın 50 derece doğu yörüngesindeki testlerinin sürdüğünü belirtti ve Türkiye'nin uzay teknolojileri alanında kendini kanıtlamış olduğunu ifade etti.

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