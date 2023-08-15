Uzman isim açıkladı: Dolar haftaya 13 TL birden artacak! Bu rakamı gören döviz bürolarına akın edecek

Finansal alanlar kaygılar artış gösterirken döviz kurunun bu kadar artırması yatırımcıları harekete geçirdi. Ünlü ekonomi uzmanları yakın zaman içerisinde daha fazla değer kazanacağının altını çizdi. 27 TL olan dolarım 13 TL birden artması için son düzlüğe gelindi.

Almanya merkezli Deutsche Bank'ın yıl sonu dolar tahmini üzerinde dolar kurunun geleceği noktaya değinildi. Dolar da yukarı yönlü yükselişle beraber güncel tahmin olarak 32 TL seviyelerine gelindi. Uzmanların bu yeni tahmini, ülke ekonomisi ve döviz kurları hakkında daha derin bir tartışmaya neden oldu.





Bank, tahminlerinde 40 TL’ye yer verirken bu kapsamda banka, dolar kuru tahminleri yukarı yönlü revize edildi. Türkiye İstatistik Kurumu'nun enflasyon verilerine göre doların artık 40 TL'yi geçtiğini belirtirken Geçer, enflasyona yer vererek doları. 45 TL’ye dayanacağını açıkladı.