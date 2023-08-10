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  4. Uzman isim Merkez Bankası'nın dolar planını deşifre etti! Dolarda fırtına kopacak

Uzman isim Merkez Bankası'nın dolar planını deşifre etti! Dolarda fırtına kopacak

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Uzman isim Merkez Bankası'nın dolar planını deşifre etti! Dolarda fırtına kopacak
Dolar güne 27 TL'nin üzerinde rekor seviyeden başladı. Ekonomi uzmanı Mahfi Eğilmez, konuya ilişkin yaptığı açıklamasında Merkez Bankası'nın dolar kurunu 27 TL'nin altında tutmaya çalıştığını söyledi.

Türk Lirası tüm para birimlerine karşı değer kaybetmeyi hızla sürdürüyor. Dolar gün içinde 27 TL'yi geçerek tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.

Ekonomi uzmanı Mahfi Eğilmez, dolar kurunun gidişatı ile ilgili yaptığı konuşmasında Merkez Bankası'nın doları 27 liranın üzerinde tutması için baskı yaptığını savundu. Eğilmez, sosyal medya hesaplarında "Fed bile bu çabayı göstermiyor" dedi.

Ekonomi uzmanı Mahfi Eğilmez Merkez Bankası'nın dolar planını deşifre etti

Mahfi Eğilmez, merkez bankasının doları kontrol altında tutmaya çalıştığını, ancak bu doğru ve zamanında yapılsaydı enflasyon sorununun şimdiye kadar çoktan çözülmüş olacağını anlattı. Ünlü ekonomist yaptığı açıklamada, "MB şu anda dolar kurunun 27 doların üzerine çıkmasını önlemek için elinden gelen her şeyi yapıyor. Fed bile bastığı dolarları pek umursamıyor. Bunu sürdürmek için zaman harcamış olsaydık düşük faiz oranları ve kısıtlı bir döviz kuru şimdiye kadarki enflasyon sorununu çözebilirdi." diye konuştu.

Ekonomi
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