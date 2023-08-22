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Uzman isimden altın uyarıları geldi: Altın alacaksanız bu şekilde alın!

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Uzman isimden altın uyarıları geldi: Altın alacaksanız bu şekilde alın!
Piyasa hareketliliği hızla devam ederken uzman isimlerin açıklamaları da yakından takip ediliyor. O isim uyardı! Tüm detaylar haberimizde.

Altın yatırımcıları piyasada yaşanan hareketliliği ve uzmanların öneri ve açıklamalarını merakla araştırıyor. Peki altın yükselişi devam edecek mi? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

UZMAN İSİMDEN ALTIN UYARISI

Yaptığı altın ve ekonomi yorumlarıyla sık sık dikkat çeken uzman isim Hatice Kolçak altın piyasası ile ilgili şu açıklamaları yaptı; 'ONS altında kısa vadede pozisyon alacak bölgeleri geçtik. ONS altının gram altınla karıştırılmaması gerekiyor. ABD'de tüfe yükselmeye başladı. İthalat ve ihracat rakamları kötü geliyor. İnsanlar kredi çekmiyor. 

ons ve gram altınla ilgili önemli açıklamalar

Çin'in deflasyon süreci de başladı ve ONS altının artık toplanma zamanı geldi. ONS altının 1925-1935 seviyelerinde olması gerekiyor. Önümüzdeki toplantıya bu seviyelerde girilmesi gerekli. Gram altın için farklı senaryolar var. Fiziki tarafta gram altın fiyatı düşmüyor. 1.700 TL üstünde bir rakam var. Altın için getirilen sınırlamalar fiziki altın fiyatını yüksek tutuyor. Fiziki altın artık tüm dünyada tercih edilmeye başlandı. Artık fiziki altın almak önemli halde, bankadan değil fiziki altın almak daha mantıklı.' 

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