Uzmanlardan TCMB'nin Faiz Kararına Yorumlar: İndirim Süreci Devam Edebilir

Uzmanlar TCMB'nin Faiz Kararını Değerlendirdi

İSTANBUL - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz indirimleri konusunda uzmanlar önemli değerlendirmelerde bulundu. AA Finans Analisti ve Ekonomist Haluk Bürümcekçi, Bankanın gelecekteki politika kararlarının enflasyona bağlı olacağını belirterek, 'Kurul, enflasyon görünümü desteklemezse indirimlerin kesintisiz ve benzer boyutta olmayabileceği mesajını vermeye devam etmektedir.' dedi.

Faiz İndirimleri Devam Ediyor

TCMB Para Politikası Kurulu (PPK), 2025 yılının ilk toplantısında politika faizini 250 baz puan düşürerek yüzde 45'e çekti. PPK'nın duyurusunda yer alan 'Aralık ayında enflasyonun ana eğilimi gerilerken öncü veriler ocak ayında artışa işaret etmektedir.' ifadesi dikkat çekti.

Bürümcekçi, karar metnindeki değişiklikleri değerlendirerek, 'Kurul, para politikası duruşuna ilişkin daha önce kullandığı mesaj cümlesini değiştirerek, enflasyon beklentilerinin yakınsadığına dair bir vurgu yapmıştır.' diye ekledi.

Enflasyon Tahminleri ve Faiz İndirimi Beklentileri

Cemal Demirtaş, ocak ve şubat enflasyonlarının mart ayındaki toplantıda belirleyici olacağına dikkat çekti. Demirtaş, 'TCMB’nin bu yıl 8 toplantı yapacağını ve bir sonraki toplantının 6 Mart 2025’te yapılacağını göz önüne alırsak, dönemsel olarak yüksek olabilecek ocak ayı enflasyonunun ardından şubat ayı enflasyonu ve beklentilerin değerlendirileceği önemli olacaktır.' şeklinde konuştu.

In Touch Capital Markets Kıdemli FX Analisti Piotr Matys, TCMB'nin şubat ayında yayımlayacağı Enflasyon Raporu'nun faiz indirimleri üzerine daha fazla ipucu vereceğini belirtti. Ayrıca, Societe Generale Stratejisti Marek Drimal, TCMB'nin mart ayında 200 baz puanlık bir faiz indirimi yapabileceğini öngördüğünü ifade etti.

Ekonomistler, enflasyon beklentilerindeki düzelmenin ve hizmet enflasyonundaki katılığın kırılmasının, TCMB'nin faiz indirme sürecinde belirleyici olacağını öngörüyorlar. 2025 sonunda enflasyon tahminleri ve TCMB'nin politikaları, piyasalardaki dalgalanmaları etkilemeye devam edecek.