Uzmanlardan Türkiye'ye Övgü: Orman Yangınlarında İleri Teknoloji ve Hazırlık

Uluslararası uzmanlar Türkiye'nin orman yangını çalışmalarını övdü

ZEYNEP ÖZTURHAN - İstanbul Orman İnovasyon Haftası (IFIW) kapsamında Türkiye'ye gelen uluslararası orman yangını uzmanları, ülkenin yangın tespiti ve müdahale kapasitesinin gelişmiş teknolojiyle güçlendirildiğini belirtti.

İHA'lar ve yüksek teknolojiler dikkat çekti

Uzmanlar, son yıllarda Türkiye'nin orman yangınlarıyla mücadelede dünya çapında adından söz ettiren bir konuma geldiğini, İHA'lar başta olmak üzere yüksek teknolojilerin tespit ve müdahale süreçlerinde belirleyici rol oynadığını vurguladı.

Tiago Oliveira: Hazırlık ve yakıt yükünün azaltılması öncelik olmalı

Portekiz Kırsal Yangınların Entegre Yönetimi Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı Tiago Oliveira, iklim değişikliğinin yangın sezonunu uzatacağını ve zor koşulların artacağını söyledi. Oliveira, meteorolojik verilerin izlenmesi ve yüksek riskli günlerde yangın söndürme kaynaklarının hazır tutulmasının önemine dikkat çekti.

Oliveira, düşük riskli günlerde ise önleyici çalışmaların yapılması gerektiğini belirterek, "yakıt yükünün (yanıcı maddelerin) azaltılmasına yönelik çalışmaların, otlatma ve benzeri faaliyetlerin yapılabileceğine" işaret etti ve iklim değişikliğinin toprakta daha kapsamlı yanıcı madde azaltma çalışmaları için bir motivasyon oluşturduğunu aktardı.

Yerel halkın süreçlere dahil edilmesinin önemine değinen Oliveira, "Bu alanların çevresindeki halkın ormandan gelir elde ettiğinde bu alanları daha iyi koruyacağını" söyledi. Ayrıca Oliveira, Türkiye'nin kapasitesine atıfta bulunarak: "Türkiye, yangın tespiti ve müdahalede üst düzey kapasiteye sahip." değerlendirmesinde bulundu ve komşu ülkelerle sınır ötesi işbirliğinin güçlendirilmesi gerektiğini belirtti.

Johann Georg Goldammer: Toprağın doğru kullanımı riskleri azaltıyor

Friburg Üniversitesi Küresel Yangın İzleme Merkezi Direktörü Johann Georg Goldammer ise iklim değişikliğinin ormanları yangına karşı daha kırılgan hale getirdiğini söyledi. Köy nüfusunun azalmasının tarım arazilerinin işlenmemesine yol açtığını, bunun da ormanlarda yanıcı madde birikimini artırdığını belirtti.

Goldammer, tarih boyunca yoğun yönetilen arazilerin günümüzde aktif tarım ve mera kullanımının azalmasıyla birlikte yangının daha sık ve beklenmedik yerlerde ortaya çıktığını ifade etti. Türkiye'nin yaptığı yatırımlar ve yangınla mücadelede kullandığı gelişmiş teknolojilerin önemini vurgulayan Goldammer, toprakların verimli kullanıldığında arazilerin yanıcılığının azalacağı noktasına dikkat çekti.

Sonuç: Teknoloji, yerel yönetim ve işbirliği bir arada

IFIW'de ortaya konan değerlendirmeler, Türkiye'nin yangın tespiti ve müdahalede güçlü bir altyapıya sahip olduğunu, ancak iklim değişikliğinin yarattığı yeni risklerle başa çıkmak için yakıt yükünün azaltılması, yerel halkın sürece dahil edilmesi ve uluslararası işbirliğinin artırılmasının gerekliliğini ortaya koydu.

Anadolu Ajansının (AA) global iletişim ortağı olduğu, İstanbul Orman İnovasyon Haftası kapsamında düzenlenen Uluslararası Orman Yangınları Konferansına katılan Portekiz Kırsal Yangınların Entegre Yönetimi Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı Tiago Oliveira, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.