Uzmanlarından Altın Yatırımcılarını Sevindiren Müthiş İddia Altın Fiyatları Artıyor Mu?

Son günlerde düşüş yaşayan gram altın fiyatları 500 TL'den de azını gördü. Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, altın yatırımcılarını mutlu edecek haberi verdi. Memiş, güncel fiyatı 498 TL olan gram altının biraz daha düştükten sonra tekrar yükselerek 580 ile 600 TL arasında olacağını söyledi.
Yatırımcılar için karışık bir dönem olduğunu dile getiren Memiş, 2021 yılının sonuna kadar altın fiyatlarında rakamların hiç olmadığı kadar yükseklere ulaşacağını dile getiriyor. Ayrıca eylül ayından itibaren altın için iki farklı ücretlendirmeye gidileceğini sözlerine ekliyor.
Altının ons fiyatındaki düşüşün katlanarak artabileceğini belirtiyor ve bunu kademeli olarak izleyeceğini belirten İslam Memiş, altın fiyatlarının yatırımcılarını kırmayacağını belirtiyor.