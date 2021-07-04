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Uzmanlarından Altın Yatırımcılarını Sevindiren Müthiş İddia Altın Fiyatları Artıyor Mu?

Son dönemde düşüş yaşanan altın fiyatlarında yatırımcılarını mutlu edecek gelişme! Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş'ten açıklama: Altın 600 TL'yi görecek!

04 Temmuz 2021 Pazar 15:34
Uzmanlarından Altın Yatırımcılarını Sevindiren Müthiş İddia Altın Fiyatları Artıyor Mu?
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Son günlerde düşüş yaşayan gram altın fiyatları 500 TL'den de azını gördü. Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, altın yatırımcılarını mutlu edecek haberi verdi. Memiş, güncel fiyatı 498 TL olan gram altının biraz daha düştükten sonra tekrar yükselerek 580 ile 600 TL arasında olacağını söyledi. 


İslam Memiş, 2021 yılının altı aylık zaman periyodunda aylık dalgalanmaların olması nedeniyle yatırımcıların arafta kalmasına neden olduğunu ve yılbaşına kıyasla herhangi bir değer değişikliğine gidilmediğini belirtiyor. Memiş daha sonra: "Amerika Merkez Bankası (FED) Başkanı Jerome Powell ve Fed üyelerinin şahin açıklamaları, altın fiyatlarının yeniden baskı altında kalmasına neden oldu ancak bu kez söylem değişikliği ile hızlı toparlandığını gördük. Powell ve Fed üyelerinin açıklamalarından sonra altının ons fiyatının 1.750 dolar, altının gram fiyatının 490 liraya gerilediğini gördük." dedi. 

Yatırımcılar için karışık bir dönem olduğunu dile getiren Memiş, 2021 yılının sonuna kadar altın fiyatlarında rakamların hiç olmadığı kadar yükseklere ulaşacağını dile getiriyor. Ayrıca eylül ayından itibaren altın için iki farklı ücretlendirmeye gidileceğini sözlerine ekliyor. 

Altının ons fiyatındaki düşüşün katlanarak artabileceğini belirtiyor ve bunu kademeli olarak izleyeceğini belirten İslam Memiş, altın fiyatlarının yatırımcılarını kırmayacağını belirtiyor.


Son Güncelleme: 04.07.2021 15:34
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Anahtar Kelimeler:
Altın FiyatlarıGram Altınİslam Memiş
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