VacciZone Kurucusu Prof. Dr. Nesrin Özören'e TeknoFest'ten Ödül

VacciZone'un Başarısı

Quick Sigorta destekli aşı girişimi VacciZone, TeknoFest 2024'te "En İyi Akademik Buluş" ödülüne layık görüldü. Bu başarı, Boğaziçi Üniversitesi'nden Prof. Dr. Nesrin Özören'in liderliğindeki ekibin kanser immünoterapisine yönelik ASC mikrokürecik teknolojisi ile elde edildi.

Ödülün Önemi

Maher Holding Sigorta Grubu Başkanı Ahmet Yaşar, sağlık alanında böyle bir girişimi desteklemenin kendileri için büyük bir önem taşıdığını vurguladı. Özören ve ekibinin başarılarının, Türkiye'nin bilimsel potansiyelini uluslararası platformlarda göstermesi açısından değerli olduğunu ifade etti.

VacciZone ve ASC Mikrokürecik Teknolojisi, 2010 yılından bu yana Boğaziçi Üniversitesi'nde geliştiriliyor. 2018'de patent koruması altına alınan bu buluş, bağışıklık sistemini hedef alarak hastalıklarla mücadelede önemli bir çözüm sunuyor. Quick Sigorta'nın 2022'de başlattığı yatırımlarla, Türkiye'nin biyoteknoloji alanındaki gücünü artırmayı hedefliyor.

Gelecek Vizyonu

Ahmet Yaşar, bu tür yenilikçi projelere destek vermeye devam edeceklerini belirtti. "Bilimin ve topluma katkı sağlayan projelerin arkasında durmak, bizim için en büyük sorumluluklardan biri" diyerek, bu süreçte yer almakla gurur duyduklarını ifade etti.

Quick Sigorta'nın destek verdiği aşı girişimi, VacciZone'un kurucusu Prof. Dr. Nesrin Özören ve ekibinin kanser immünoterapisinde ASC specks zerrecikleri buluşuyla, TeknoFest 2024'te düzenlenen 9'uncu Uluslararası Patent Fuarı'nda "En İyi Akademik Buluş" ödülüne layık görüldü.