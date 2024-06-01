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Vakıfbank daha önce yapılmayanı yaptı! Listede ismi olana iphone 15 verecek

Vakıfbank, özel kampanya kapsamında yeni müşterilere iPhone 15, Apple Watch Series 9 ile AirPods Pro (2. nesil) hediye edileceğini duyurdu. Detaylar haberimizde..

Yayın Tarihi: 01.06.2024 21:28
Güncelleme Tarihi: 01.06.2024 21:28
Vakıfbank daha önce yapılmayanı yaptı! Listede ismi olana iphone 15 verecek

Vakıfbank'tan müşterilerine özel hoşgegbldin kampanyası haberi geldi. Banka, ilk kez alışveriş yapan müşterilere yönelik "Hoş Geldiniz Hediyesi" kampanyasını başlattı. Bu promosyon kapsamında toplam 5 adet iPhone 15, 5 adet Apple Watch Series 9 ile 5 adet AirPods Pro (2. nesil) kazanma şansınız var. Acele edin kampanyadan yararlanın. Çünkü promosyon 25 Mayıs 2024'te sona eriyor.

Katılım Şartları

Kampanyaya katılmak için lütfen aşağıdaki adımları takip ediniz;

VakıfBank mobil uygulamasını indirin: VakıfBank mobil uygulamasını IOS ya da Android işletim sistemi olan sahip cep telefonunuza indirin.

Dijital müşteri olun: Uygulamada “VakıfBank müşterisi olun” butonuna tıklayın ve dijital müşteri olmak için gerekli bilgileri girin.

Katılımı Onaylayın: Uygulamanın “Profil” > “Kampanyalar” sekmesinde yer alan “Kampanyalara Katılımı Onayla” bölümüne tıklayarak Çekilişlere katılımınızı onaylayın.

Ödüller ve çekilişler hakkında bilgi

Kazananlar, promosyon döneminde Vakıfbank'a yeni kaydolan müşteriler arasından rastgele seçilerek aşağıdaki ödüller kazanılacaktır:

Vakıfbank daha önce yapılmayanı yaptı! Listede ismi olana iphone 15 verecek

Ödüller:

iPhone 15 128GB: 5 adet (Birim fiyatı: 58.499TL)

Apple Watch Series 9 GPS 45mm: 5 adet (Birim fiyatı: 18.499TL)

AirPods Pro 2. nesil: 5 adet (birim fiyatı: 9.349TL)

Çekiliş Detayları

Çekiliş tarihi: 5 Haziran 2024

Sonuç duyurusu: 10 Haziran 2024

Kazananların son başvuru tarihi: 25 Haziran 2024

Yedek Talihlilerin Başvuru Son Tarihi: 10 Temmuz 2024

Önemli bilgiler ve şartlar

Kampanya dönemi: 25 Mart 2024 - 25 Mayıs 2024

Katılım VakıfBank'ın yeni bireysel müşterisi başına bir (1) çekiliş hakkıyla sınırlıdır. Katılımcının eksik bilgilerle katılması durumunda yarışmaya katılımdan diskalifiye edilecektir.

KDV ve Katma Değer Vergisi hariç tüm vergiler ve yasal yükümlülükler şanslı talihliye ait olacaktır.

Kimler katılabilir?

Bu kampanya, Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. ile U2 Tanıtım ve Promosyon Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. çalışanlarıyla ve 18 yaşın altındaki kişiler dışında herkes kullanabilir. Bir kişi birden fazla Ödül kazanamaz. Kampanyay son başvuru tarihi ise 25 Mayıs 2024'tür.

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