Vakıfbank emekli promosyonunda zirveye oturdu! Başvuranlar aldığı parayı geri ödemiyor

Binlerce kişinin yüzünü güldürecek haber Vakıfbank'tan geldi. Emekli promosyon kampanyaları başlatılırken Sosyal Güvenlik Kurumu ile Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. arasında imzalanan protokol çerçevesinde sigortalı ve hak sahiplerine bağlanan gelir aylık ödemeleriyle emekli ikramiyeleri alanlara promosyon ödemesi yapıldığı bilgisi verildi.







Kampanyadan yararlanan emekliler için Vakıf Bankası müşterisi olma şartına bakılıyor. Müşterisi olmayan emekliler kampanyadan faydalanabilmesi için özel fırsat tanındı. Bankaya maaşın taşınmasıyla 3 yıl süreyle emekli maaşını Vakıf Bankası'ndan alanlara toplamda 3 bin TL ile 5 bin TL arasında ödeme yapılacak. Bu ödemeler peşin ve nakit olarak yapılırken yaşanan artışlardan dolayı ilave promosyon ödemeleri yapılmaz.