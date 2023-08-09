  1. Anasayfa

  2. Ekonomi

  3. Finans

  4. Vakıfbank emekli promosyonunda zirveye oturdu! Başvuranlar aldığı parayı geri ödemiyor

Vakıfbank emekli promosyonunda zirveye oturdu! Başvuranlar aldığı parayı geri ödemiyor

Yayınlanma:
Vakıfbank emekli promosyonunda zirveye oturdu! Başvuranlar aldığı parayı geri ödemiyor
Emekli maaşlarına gelen zamlar sonrasında gözler promosyon ödemelerine çevrildi. Türkiye'nin en büyük bankalarından olan Vakıfbank'tan emeklilere özel kampanya geldi. İşte detaylar...

Binlerce kişinin yüzünü güldürecek haber Vakıfbank'tan geldi. Emekli promosyon kampanyaları başlatılırken Sosyal Güvenlik Kurumu ile Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. arasında imzalanan protokol çerçevesinde sigortalı ve hak sahiplerine bağlanan gelir aylık ödemeleriyle emekli ikramiyeleri alanlara promosyon ödemesi yapıldığı bilgisi verildi.

promosyon

Kampanyadan yararlanan emekliler için Vakıf Bankası müşterisi olma şartına bakılıyor. Müşterisi olmayan emekliler kampanyadan faydalanabilmesi için özel fırsat tanındı. Bankaya maaşın taşınmasıyla 3 yıl süreyle emekli maaşını Vakıf Bankası'ndan alanlara toplamda 3 bin TL ile 5 bin TL arasında ödeme yapılacak. Bu ödemeler peşin ve nakit olarak yapılırken yaşanan artışlardan dolayı ilave promosyon ödemeleri yapılmaz.

Ekonomi
Yapı Kredi'ye bu hafta başvuran 15.000 TL alacak! Görülmemiş kampanya duyuruldu
Yapı Kredi'ye bu hafta başvuran 15.000 TL alacak! Görülmemiş kampanya duyuruldu
Acil nakit para arayanlar hemen başvursun! QNB'de faizsiz kredi kampanyası başladı
Acil nakit para arayanlar hemen başvursun! QNB'de faizsiz kredi kampanyası başladı
Emekli maaşlarına yüz güldüren ilave: 7.000 TL ödeme için düğmeye basıldı
Emekli maaşlarına yüz güldüren ilave: 7.000 TL ödeme için düğmeye basıldı
Dar gelirli vatandaşa tam destek! Hane başı 3.800 TL ödeme yapılacak
Dar gelirli vatandaşa tam destek! Hane başı 3.800 TL ödeme yapılacak
PTT'ye başvuranlar boş çevrilmeyecek! 5.098 TL ödeme için başvuru şartları ortaya çıktı
PTT'ye başvuranlar boş çevrilmeyecek! 5.098 TL ödeme için başvuru şartları ortaya çıktı
Gaziantep de zamlardan nasibini aldı! Toplu taşımaya keyifleri kaçıran büyük zam
Gaziantep de zamlardan nasibini aldı! Toplu taşımaya keyifleri kaçıran büyük zam
TOGG'un yeni modeli yolda: Bakan Kacır tarih vererek duyurdu
TOGG'un yeni modeli yolda: Bakan Kacır tarih vererek duyurdu