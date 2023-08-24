Vakıfbank kimseyi darda bırakmıyor! 5 dakikada başvuruya 50.000 TL ihtiyaç kredisi

Vakıfbank resmi internet sayfası üzerinden düşük faizli 50 bin TL ihtiyaç kredisi sunulacak. Yüksek enflasyon ortamında ihtiyaçların ertelemeden satın almak isteyenlerin acil nakit arayışları gündeme geldi. Vakıfbank kredi bekleyenlere güzel haberi verirken musluklarını açtı. İşte acil nakit ihtiyacını giderecek kampanya...

VAKIFBANK İHTİYAÇ KREDİSİ

İhtiyaçların en uygun şartlar üzerinden karşılanması için Vakıfbank müşterilerine özel imkanları açıkladı. Bankasının resmi web sitesindeki bilgilere bakılarak 50 bin TL ihtiyaç kredisi 36 ay vade imkanı sunuluyor. Kredi müşterilerine özel olarak 120 ay vade avantajı sağlanmaktadır.





Vakıfbank 3 ay ertelemeli ihtiyaç kredisi kampanyası merak edilirken faiz oranları açıklandı. Kredi notuna bakılarak yapılan başvurularda 50 bin TL için faiz oranı yüzde 2.75 olarak belirlendi.

50 BİN TL HESAPLAMA

50 bin TL ihtiyaç kredisinin 24 ay vade seçeneği sunulurken aylık 2.490 TL taksit ödenerek iki yıllık vade sonunda toplam ödenen tutar 89.670 TL olarak belirlendi.