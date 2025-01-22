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VakıfBank, Taksim Otelcilik AŞ'nin Paylarını Satın Aldı

VakıfBank, Taksim Otelcilik AŞ'nin Kültür ve Turizm Bakanlığı'na ait paylarını 493 milyon 544 bin lira karşılığında satın aldı.

Yayın Tarihi: 22.01.2025 18:51
Güncelleme Tarihi: 22.01.2025 18:51
VakıfBank, Taksim Otelcilik AŞ'nin Paylarını Satın Aldı

VakıfBank, Taksim Otelcilik AŞ Paylarını Satın Aldı

VakıfBank, Taksim Otelcilik AŞ sermayesindeki Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğüne ait 56 bin 479,50 adet payın tamamını 493 milyon 544 bin 981,16 lira bedelle satın aldı.

Bankanın Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yaptığı açıklamada, 22 Ocak 2025 tarihinde imzalanan pay devir sözleşmesi kapsamında, Taksim Otelcilik AŞ sermayesindeki her biri 1000 lira nominal değerli 56 bin 479,50 adet payın tamamının alındığı belirtildi.

Açıklamada ayrıca, bankanın Taksim Otelcilik AŞ şirketindeki mevcut payının yüzde 52,43'ten yüzde 68,57'ye yükseldiği kaydedildi.

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